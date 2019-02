Tenk deg en moské som er så liberal at alt er tillatt – begge kjønn og skeive av alle slag sammen i felles bønn, gjerne foran en kvinnelig imam. Bare én ting er uønsket: Fullstendig ansiktstildekking, og da av sikkerhetsgrunner.

For Ibn Rushd-Goethe-moskeen, som den tyrkiskkurdiske juristen og imamen Seyran Ates (55) etablerte i Berlin for to år siden, har allerede fått to fatwaer mot seg: Fra Tyrkias religiøse myndigheter og fra det egyptiske fatwarådet ved Al-Azhar-universitetet i Kairo. For sikkerhets skyld omfatter fatwaen alle nåværende og fremtidige liberale moskeer i verden. Det finnes bare en håndfull i dag og ingen like konsekvent åpne og liberale som den i Berlin.