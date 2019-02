Kort sagt, tirsdag 19. februar

Økonomisk likestilling i feil retning?

Jeg ser at det er mange som mener at foreldre som protesterer mot utvidelsen av pappapermen og den nye tredelingen av foreldrepermisjonen bør minnes på at de har det bedre enn foreldre i de fleste andre land. På lederplass denne lørdagen sluttet Aftenposten seg til dette synet og påpeker at Norge har en av verdens mest sjenerøse permisjonsordninger. Dessuten, fremheves det, er det ingenting som hindrer foreldre som føler at de trenger mer tid med barna fra å ta ulønnet permisjon.

Om nordmenn burde syte mindre overlater jeg til en annen diskusjon. Det dette handler om er ren politikk, altså bruk av virkemidler for å oppnå uttalte mål. Målet er i dette tilfellet likestilling og virkemiddelet er pappapermisjon. En av de første likestillingssakene var å sikre økonomisk uavhengighet for kvinnen i parforholdet. Vi har et likestillingsproblem om kvinnen i parforholdet ender opp med å tape økonomisk i forhold til mannen når de får barn. Om antallet kvinner som tar ulønnet permisjon eller 80 prosent lønn øker med den nye tredelingen, risikerer vi dermed å gå i feil retning likestillingsmessig.

Stina Reksten, statsviter, Oslo

Å sparke oppover, ikke nedover

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom observerer og setter pris på at NRK har hevet aldersgrensen fra 12 til 15 år på sin krimkomedie Magnus etter vår bemerkning. Men NRK og manusforfatter Vidar Magnussen har enda ikke forstått essensen i vår kritikk.

Selv om vi i likhet med Magnussen ikke ønsker å rangere hendelsene drap, vitne til drap og voldtekt etter alvorlighetsgrad, er det kun voldtekt i denne sammenheng som er skambelagt og stigmatisert. Det må derfor behandles deretter.

Redaksjonssjefen for humor i NRK, Christina Rezk Resar, påpeker at «alvorlige problemer noen ganger må kunne tas inn i en humorkontekst». Det er vi enige i, men da må man også ta høyde for samfunnskonteksten. Det essensielle med å blande humor og alvor er å sparke oppover, ikke nedover. Så lenge «voldtatt mann» er offeret for vitsen, har dere ikke «landet på riktig side».

Sol Stenslie, medlem, Rebecca Nielsson, politisk ansvarlig, Oda Sporsheim, kommunikasjonsansvarlig, Silje Høgelid, nestleder, Katinka Goffin, leder, SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom.

Nå er jeg helt uenig med deg

I Aftenposten 9. februar uttaler Mariann Schjeide seg om kvinners manglende evne til å stå i debatter. På hvilket grunnlag kan du hevde at kvinner ofte blir stille når samfunnsspørsmål diskuteres? Vi som både har en kvinnelig statsminister, finansminister, stortingspresident og utenriksminister. Hvem er det som har definisjonsmakt på hvordan man skal opptre i debatter?

Selv lavmælte mennesker kan nå frem, dersom budskapet er godt nok. Og kvinner må ikke alltid støtte hverandre bare på grunnlag av at de er kvinner. Men vi har alle et ansvar for å bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet vårt. Kvinner er fortsatt underrepresentert der beslutninger fattes i næringsliv og politikk, mens de er overrepresentert i statistikken over hatefulle ytringer i offentligheten.

Jeg er så heldig å få lede Norges største kvinneorganisasjon med 41.000 medlemmer. Vi består av et mangfold av kvinner og noen menn som har til felles at vi ønsker å bidra til et likestilt samfunn. I disse sakene heier vi på hverandre. Både lavmælt og høylytt.

Grete Herlofson, generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening

Amundsen er en kvalitetsfilm

Hvordan går det an å slakte Amundsen, en film som vi opplevde så gripende og god? Vi var en vennegjeng som så filmen på Kilden i Tønsberg. Vi satt fjetret fra begynnelse til slutt. Karakterskildringen og dramaturgien fungerte maksimalt. Så ser jeg at Aftenposten gir filmen terningkast 2 og beskriver den som kjedelig. Forstå det den som kan. Ingen av oss som var på kino den kvelden, forstår det. Heldigvis leste vi anmeldelsen etterpå, ikke før. I så fall kunne vi kanskje vurdert ikke å gå. Slik jeg nå er redd for at mange vil gjøre.

Vi trenger flere slike norske kinofilmer. Men da må de få et publikum. Den muligheten reduseres når kvalitetsfilmer som dette får slike anmeldelser. Det er bare trist.

Egil Stray Nordberg, Stokke