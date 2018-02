Effektivt skal det være, og generaleksperter skal tale, og splittes opp og knas sammen på nytt skal det.

Det er kommet et forslag rett i fanget på teatrene, orkestrene og museene. For å løse et problem politikerne selv har skapt, nemlig å kjøre igjennom en regionreform hverken kommuner eller sentrale politikere har vært udelt begeistret for, foreslås det at det nasjonale ansvar for kulturinstitusjoner flyttes fra staten til regionene. Jeg spør meg, hvordan vil dette gå?

Les også:

Regionkulturminister med eget departement

I historien følger virkningen av årsaken. Når årsaken først er vedtatt, kommer følgene. Og denne fremtidsfabelen følger logikken i ekspertenes forslag. Vi får høre at det går på maktspredning, så la oss lytte oss inn til poesien i forslaget og finne fabelen. Hva følger av den poetiske fabelens logikk når staten nå vurderer å kaste kortene?

Når desentraliseringen først er kommet i gang, må fortellingen få en lykkelig slutt. Vi vandrer innover i landet og ut mot kysten. Men turen må altså stoppe i regionene. Eller må den det?

La oss følge poesiens og kunstens logikk, for det er kraft i den logikken. Virksom desentralisering må gi reell maktoverføring, og første punkt må være at hver region, i statsråd, får oppnevnt en regionkulturminister med eget departement.

Kulturministeren og departementet blir overflødige

Men hvorfor stoppe ved bare å overføre noen statlige oppgaver til regionene? La oss lære av historien. Det er tross alt bare 150 år siden Tyskland og Italia ble samlet, med eksisterende kulturbyer som Firenze, Venezia, Dresden og Lübeck. I Norge må vi tilbake til den fjerne og forgylte fortid for å finne at makten var spredt blant storfolk. Det er ikke for sent å gå videre. Det er derfor vi har en politikk, for at historien ikke skal bli skjebne.

For når kulturministeriene er etablert i regionene, krever fabelen mer. Hvis nasjonale garantier for faglig kvalitet og uavhengighet ikke lenger skal gjelde, må i hvert fall poesiens kraft respekteres. For kunsten krever god form, at skaperprosessen som settes i gang ender i en overbevisende og forløsende helhet. Det er noe upoetisk ved å kaste kulturpolitikken ut av sentrum og nekte å la sentralmakten følge. Med et nettverk av lokalt forankrede kulturministre og -departementer, må ikke den kunstnerisk forløsende finalen bli at Kulturministreren og departementet blir kjent overflødige?

Flytt ut hele statsapparatet!

Men hvorfor stoppe der? Kan ikke hele statsapparatet flyttes ut? Hvorfor sitte i Oslo og flytte (andre) ut? Hvorfor ikke flytte etter selv? Det er flust med tomter utover i vårt vakre land for sentralmaktens plassbehov.

Eller kanskje den kan flytte utenlands, dit Norge allerede har engasjementer? Da slipper vi å rive Y-blokken og å ødelegge Oslo sentrum med et Franz Kafka-slott. Det er bare kongeslottet vi må beholde i Oslo, der det hører hjemme, uansett hva som skjer med kunsten og kulturen.

Åsmund Thorkildsen er direktør for Drammens Museum og er i sitt 30. år som leder av norske kulturinstitusjoner. Han skriver her som privatperson.