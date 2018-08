Per-Willy Amundsen føler seg i Aftenposten 30. juli misforstått etter sitt forslag om å stanse dem fra muslimske land å søke opphold i Norge og mener venstresiden bruker tid på å leke språkpoliti ved å kritisere hans «ord og formuleringer». Det er lett å si for en mann som nettopp har tråkket over en farlig grense.

Rolf Øhman

Gir opphav til forestillinger

Store Norske Leksikon skriver «Med rasediskriminering forstår man gjerne det å nekte individer eller grupper de samme muligheter og rettigheter som andre nyter godt av i et samfunn på grunnlag av biologiske eller visuelle kjennetegn, religion, nasjonal opprinnelse eller andre egenskaper som kan gi opphav til raseforestillinger».

Amundsens forslag om å nekte asyl i Norge til mennesker fra «muslimske land», er nettopp å nekte grupper de samme mulighetene andre har på grunnlag av religion. Det gir opphav til forestillinger som at muslimer er uønsket.

Ved en slik retorikk ser man ikke enkeltmenneskene. Selv om det er snakk om barn på fem år som ikke har tatt stilling til hva de tror på, ateister, kristne, hinduer eller moderate muslimer som hater islamister, har dette ingenting å si for Amundsen.

Han har bestemt seg for at uansett hva, så skal ingen av dem en gang vurderes for opphold i Norge. Fordi de er fra en gruppe som Amundsen ikke liker. De bor nemlig i et muslimsk land.

Den tidligere justisministeren mener det er bedre å straffe uskyldige enn at skyldige går fri. En mer unorsk tenking skal man lete lenge etter.

Lite skyld for ekstremisme

Om Amundsen er lei av å få støtte fra nazister i Vigrid og National Defense League for sine synspunkter, så bør han slutte å si «muslimer er», «muslimer mener», «muslimer tenker at» fordi det er stor forskjell på menneskene som er muslimer. Kall det radikal islam, kall det ekstremisme, kall det islamisme og terror.

Men ikke knytt grusomme, motbydelige terrorhandlinger til uskyldige, skattebetalende og lovlydige muslimer som bærer like lite skyld for den ekstremismen som den skylden Amundsen bærer for Anders Behring Breiviks gjerninger.

Husk at det er gruppetenkningen som er farlig, den gjør oss blind for menneskeverdet.