Kvinner tjener mindre enn menn og det tar altfor lang tid å tette gapet. Kvinners lønn var i 2016 86,1 prosent av menns lønn, ifølge SSBs nye rapport. I 2000 var kvinners andel av menns lønn 83,5 prosent.

Med fortsatt lik hastighet på lønnsutviklingen, vil kvinner i Norge oppnå likelønn om ca. 80 år.

Går det så lang tid, er kvinnene som vil få oppleve likelønn, ennå ikke født!

Likelønn er et arbeidsgiveransvar, og det må være i arbeidsgiveres interesse å korrigere lønnsforskjellen basert på kjønn, helst før det er gått 80 år.

Det som er ekstra urovekkende er at vi ser at lønnsforskjellene starter allerede i første jobb.

Ulikhet fra start

Man kunne anta at et mannsdominert yrke som ingeniør har mindre lønnsforskjeller. Det er en logisk slutning av at lønnsforskjeller mellom kjønn ofte forklares med at kvinner i større grad enn menn jobber i omsorgsyrker i offentlig sektor. Men heller ikke blant ingeniører er det likelønn. Forskjellen mellom kvinnelige og mannlige ingeniører er på samme nivå som ellers i arbeidslivet.

NITOs statistikk fra 2016 viser at nyutdannede kvinnelige ingeniører (bachelor og master) får 5 prosent mindre i nybegynnerlønn enn nyutdannede menn. Her må arbeidsgiver komme mer på banen, og sørge for likelønn i sin virksomhet.

Det kan ikke være kvinners ansvar å oppdra arbeidsgivere, som har alt å tjene på en anstendig lønnspolitikk uavhengig av kjønn.