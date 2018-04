Spørsmålet melder seg etter at Stortinget nyleg avslutta granskinga av Scandinavian Star-katastrofen i april 1990.

Berre Bjørnar Moxnes (Rødt) stemte imot at det «er lite hensiktsmessig med videre undersøkelser i saken.».

For 13 år sidan sette Stortinget sluttstrek for granskinga av ulykka med eit Widerøe-fly som styrta i havet utanfor Gamvik i mars 1982. 15 mista livet.

Tydelege mandat

I begge sakene oppretta Stortinget ein granskingskommisjon med tydeleg mandat. Kortversjon: No skal alle kort på bordet. Stortinget påla Scandinavian Star-kommisjonen å «vurdere om de faktiske forhold som det er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av saken (…) gir et korrekt og fyllestgjørende bilde av saken i lys av den informasjonen som senere er kommet frem.»

Første behandlinga i Stortinget var 2. mai 1990. Daverande, nå avdøde, handelsminister Kaci Kullmann Five (H) sa då at skipet «ble nylig overtatt av danske eierinteresser, men har beholdt navnet og forblitt i Bahamas-registeret.» Men sanninga var at amerikanske eigarar var oppførte i dette registeret. Statsråden ga Stortinget usanne opplysningar. Det fekk sjølvsagt konsekvensar for seinare behandling av den største skipskatastrofen som har ramma Noreg i fredstid.

Ført bak lyset

Fleire spørsmål ventar derfor på svar: Korleis kunne handelsministeren i skipsfartsnasjonen Noreg feilinformere Stortinget i ei slik sak? Five uttalte seinare at ho ikkje visste betre. (Aftenposten 18. juni 2006) Men kven var det då som hadde ført statsråden bak lyset? Embetsmenn? Den amerikanske eigaren i Bahamas-registeret? Eller andre?

Kommisjonen «løyste» problemet ved å gå utanom denne delen av mandatet. Ein av talarane i Stortinget sa at kommisjonen «i større grad burde omtalt de alvorlige feilene som ble gjort i startfasen.» Men ingen kravde å få fram sanninga bakom den første feilinformasjonen frå Jan Peder Syse (H) si regjering til Stortinget.

Granskinga av Mehamn-ulykka har liknande manglar. Flyhavarikommisjonen gjorde feil i dei første dagane. To eksempel: Dei forvrengte forklaringa frå eit vitne som såg eit jagarfly passere like etter at Widerøeflyet styrta i havet. Dei innhenta ikkje logg for militær flytrafikk.

Alvorleg?

Var dette alvorleg? Burde kommisjonen gravd seriøst i årsaka til slike feil?

Korkje kommisjonen eller Kontrollkomiteen i Stortinget gjorde det. Men saksordførar Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpna i alle fall for tvil. Ho nemnde «mistankane om at britiske jagarfly på eit eller anna vis har vore årsaka til ulykka».

Ho la til: «Det vil framleis vera somme som held fast på nett den forklaringa. Kanskje vil det ein gong koma for dagen opplysningar som stør ein slik hypotese? Det kan vi ikkje kategorisk sjå vekk frå.»

Hadde granskingskommisjonen oppfylt mandatet sitt, hadde ho neppe behøvd å avslutte innlegget slik.