Alle er enige om at flere må få delta i arbeidslivet, også dem med hull i CV-en.

Senest hadde NHO dette som tema for sin årskonferanse. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er enig og nedsetter et offentlig utvalg for å utrede hvordan dette skal skje.

Antagelsen fra både NHO og Hauglie er at flere arbeidsplasser vil gi flere jobber, også for dem som strever med å få jobb.

I tillegg snakkes det om tidlig innsats, altså å intensivere opplæringen til elever på barneskolen og i førskolealder. For Regjeringen er dette et svært viktig grep for å forhindre dropout og kvalifisere flere for arbeidslivet, skriver Hauglie i Dagens Næringsliv 11. januar.

Men vil flere arbeidsplasser gå til dem med hull i CV-en? Det er langtfra sikkert. Forskning peker mot at de har fått beinhard konkurranse de siste årene, fra arbeidsinnvandrere fra EU.

La oss ta en titt på dem som strever med å få jobb:

Unge med barnevernsbakgrunn er en slik gruppe. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 35 prosent hverken er i skole eller i jobb når de er i midten av 20-årene. Mange av disse har hull i CV-enn og ufullførte utdanningsløp. Selv om syv av ti unge med hjelp fra barnevernet begynner på yrkesfag etter ungdomsskolen, oppnår kun én av ti fagbrev. Dette viser forskning ved NOVA.

Spørsmålet er hvorfor så få klarer å fullføre det yrkesfaglige løpet de begynner på?

Det er to forklaringer.

Den ene er at mange har lave karakterer og dårlige forutsetninger for å fullføre den teoribaserte undervisningen på yrkesfag. Tidlig innsats, altså å bedre deres faglige grunnlag fra barne- og ungdomsskolen, er derfor viktig.

Den andre forklaringen er møtet med den yrkesbaserte opplæringen – som kan være særlig vanskelig for utsatt ungdom.

Eksempel: gutter i barnevernet

La meg eksemplifisere med noen resultater fra en studie av gutter i barnevernet. Høsten 2006 begynte de på bygg- og anleggsteknikk.

Men for argumentasjonens skyld: Deler av bygg- og anleggsbransjen har gjennomgått store endringer etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007. Etablerte bedrifter møter stor konkurranse fra bemanningsbyråer med stort innslag av østeuropeisk arbeidskraft. Her rapporteres om lav jobbsikkerhet, sosial dumping og dårligere arbeidsforhold for voksne fagarbeidere. Hvordan går det da med barnevernsbarna?

• Kun 11 prosent oppnår fagbrev som malere og tømrere, altså fag med mye arbeidsinnvandring. Til sammenligning fullfører 34 prosent av gutter som ikke har trengt hjelp fra barnevernet

.• Barnevernsbarn fullfører også sjelden fag med lite arbeidsinnvandring, som for eksempel rørlegger og elektriker, men her er forskjellen mindre, henholdsvis åtte og 16 prosent.

Hva skyldes dette?

En årsak kan være at tilgangen til bedrifter er vanskelig for elever som arbeidsgivere føler seg fremmede for.

For eksempel: noen unge i barnevernet kan ha flyttet mye og dermed ha lite nettverk der de søker utplassering. Andre har gjennomgått store traumer som kan ha gitt dem synlige kjennetegn, ja, til og med arr og kutt etter selvskading. Kanskje oppleves voksen arbeidskraft fra Øst-Europa som tryggere å velge?

Økt arbeidsinnvandring har bidratt til et tøffere møte med arbeidslivet for unge. I visse fag kalles det praksissjokk.

En annen årsak kan være at økt arbeidsinnvandring har bidratt til et tøffere møte med arbeidslivet for unge elever, slik voksne, erfarne fagarbeidere rapporterer om. I visse fag kalles det praksissjokk.

Unge som har trengt hjelp fra barnevernet i den skolebaserte opplæringen, trenger antagelig romslige arbeidsforhold. Økt arbeidspress kan bidra til at noen unge slutter eller har problemer med å beholde praksisplassen.

Vi må passe på dem

Ungdom i fare for langvarig utenforskap begynner ofte på yrkesfag. Her foregår mye av opplæringen i arbeidslivet. Først og fremst med et toårig lærlingeløp, men også tidligere i utdanningsløpet.

Å sikre at utsatt ungdom fullfører opplæringen og skaffer seg etterspurte kvalifikasjoner, handler om mer enn å skape flere arbeidsplasser og tidlig innsats i skolen. Vi må passe på ungdom som har det vanskelig i deres møte med arbeidslivet. Innlegget bygger på en artikkel publisert i «Søkelys på arbeidslivet i 2017»