Norges handelshøyskole (NHH) gjør i Aftenposten et forsøk på å måle bankenes innovasjonsevne og mener at bankene ikke er innovative. Det er feil. De store nordiske bankene utvikler rett og slett noen av verdens beste banktjenester.

Unikt i verden

Vi har nylig laget Vipps og Spare med henholdsvis 2,7 millioner og 300.000 brukere. Kundene kan få svar på boliglån på to minutter, uten at menneskehender er involvert. Dette er helt unikt i verdenssammenheng.

Likevel mener NHH at DNB ikke er innovativ og at nisjeaktøren Sbanken ligger foran oss. All ære til fantastisk dyktige Sbanken, men de driver ikke innovasjonen i den norske finansbransjen, det er det de store bankene som gjør.

Det internasjonale analysebyrået Autonomous Research har analysert bankers innovasjon. De omtaler DNB, Swedbank og JPMorgan som «digital leaders». Ikke i Norge, men i verden. De plasserer DNB i kategorien «Long term winners», det vil si en aktør som leder den teknologiske innovasjonen og har god mulighet til å vinne det teknologiske kappløpet.

Norges første enhjørning

Det er en enorm innovasjon innenfor finans, og mange flinke konkurrenter. Derfor har DNB et av Norges største innovasjonsmiljøer med flere hundre spisskompetente eksperter. Vi bruker to milliarder kroner i året på digital utvikling. Det er selvsagt ingen garanti for suksess, men Norges første enhjørning (teknologisk oppstartsselskap verdt over én milliard dollar) Vipps er tross alt født i dette innovasjonsmiljøet.

Vi sitter ikke på alle de gode ideene selv. Derfor har vi invitert flinke gründere inn og lar dem teste ut produktene sine på kunder. Dessuten har vi etablert DNB Venture som skal investere i vekstselskaper i en tidlig fase.

DNB jobber også med gigantene. Sammen med Facebook har vi vært med på å utvikle Workplace, og vi har utviklet et av Europas mest effektive verktøy for boligsalg med Facebooks algoritmer.

Vi skal slå Meny og Kiwi

Vi er usikre på hva NHH faktisk måler gjennom sin undersøkelse, men innovasjonsevne er det ikke, som også nettavisen Shifter slår fast. Hvis vi skal ta indeksen på alvor, blir det langsiktige målet vårt i alle fall å slå Meny og Kiwi på indeksen. NHH mener disse matbutikkene knuser oss, Telenor og de andre storbankene på innovasjon.

