Det at jeg skrev «forbud mot å leve», er blitt så til de grader mistolket | Zohir Kouabache

Dette er et svar på kritikken i Jan Arild Snoens sak: Ynkelige mannemenn som gjemmer seg bak facebookgruppen sin. Skjerp dere, gutter!

Er det virkelig sånn at den som publiserer noe på Facebook, er den som skal stå ansvarlig for alt andre personer skriver om? Rom for misforståelser er det tydeligvis ikke plass til.

Var irritert over forbud og restriksjoner

Undertegnede er personen som startet det siste rabalderet på Mannegruppa Ottar. Jeg skrev mitt innlegg fordi jeg var fryktelig irritert over alle forbudene og restriksjonene Miljøpartiet og byråd Lan Marie Nguyen Berg trer ned over oss.

Jeg ønsket å se om andre følte det samme som meg. Mannegruppa Ottar var enkleste måte å nå over 60 000 personer på. Det med at jeg skrev «forbud mot å leve» er blitt så til de grader mistolket. Jeg fått mange meldinger fra ukjente personer som truer med både det ene og det andre.

Jeg ønsker, for guds skyld, ikke at Lan Marie Nguyen Berg ikke skal få leve. Det var heller ment som at hun med sin forbuds- og avgiftspolitikk snart kommer til å gi oss forbud mot å leve i fremtiden.

Mange har feiltolket

Særdeles mange mistolket budskapet. Blant annet har jeg fått nedlatende meldinger fra Ingvild Kessel og flere fra Miljøpartiet De Grønne sendte meg personlige, krenkende meldinger på Facebook.

Lan Marie Nguyen Berg fremstår som en herlig og hyggelig gladjente, men politikken (og fremgangsmåten) har jeg lite til overs for. Jeg pendler daglig gjennom tre bomstasjoner, og Lan står i spissen for å øke bompengene betraktelig neste år.

Jeg har også forklart Lan Marie Nguyen Berg direkte hva jeg mente med min Facebook-post.

