Foreldre til hjemmeboende funksjonshemmede over 18 år ignoreres i pandemien

Sissel Egden og Svein Mygland Arbeidstagere og foreldre til gutt på 18 år med Down syndrom

21. nov. 2020 21:00 Sist oppdatert 12 minutter siden

Vi trenger et koronatiltak som gir rett til syke- og omsorgsdager.

Yrkesaktive foreldre med hjemmeboende funksjonshemmede barn over 18 år opplever å havne i klemma grunnet økt koronasmitte.

Når en ungdom fyller 18 år, forsvinner all rett til syke- og omsorgsdager. Vårens erfaringer, som foreldre til en flott gutt på 18 år med Downs syndrom, var å følge ham i skolearbeid og praktiske oppgaver. Deretter jobb på kveld og nattetid.

Sønnens rutiner falt sammen, han ble engstelig og nedfor. Våre arbeidsgivere strakte seg innenfor regelverket, men før sommeren endte det i full sykmelding for en av oss foreldre.

Foreldre til hjemmeboende barn over 18 år har bedt regjeringen, via Norges forbund for funksjonshemmede, å innvilge samme koronatiltak som foreldre med barn under 12 år. Slik kan også vi opprettholde et ryddig forhold til våre arbeidsgivere.

Sissel Egden og Svein Mygland, arbeidstagere og foreldre til gutt på 18 år med Downs syndrom.

Fjernt fra virkeligheten

Skuffelsen var stor da regjeringen bevilget 17,7 milliarder i koronatiltak, hvor foreldre til barn under 12 år fikk pumpet opp syke- og omsorgsrettighetene. Vi som foreldregruppe ble ikke nevnt.

Mandag svarte arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at skoleeier skal ha ansvaret for å gi funksjonshemmede et tilbud på dagtid hvis skolen stenger ned. Enten ved å holde tilrettelagte skoler eller avdelinger åpne lengre enn andre videregående skoler, eller gi tilbud om oppfølging i hjemmet.

Flott på papiret, men fjernt fra virkeligheten. Begrunnelsen er at myndige funksjonshemmede får selvstendige juridiske rettigheter. Helt logisk i en normalsituasjon. Men nå råder ikke normalsituasjonen.

Ekstra smitteutsatte

Mange funksjonshemmede er ekstra smitteutsatte. Akkurat nå holder mange tilrettelagte avdelinger ved videregående skoler åpent, da det er færre vanlige elever der. Med forverret smittesituasjon eller en karantene må også disse stenges. Da står vi igjen uten mulighet for innvilget syke- og omsorgsdager.

Dessuten: Mener regjeringen at foreldre til utsatte barn skal eksponere sine ungdommer for smitte i større grad enn andre, dersom smitten øker ytterligere?

Det kan skje enten ved å la dem være lenger ute i offentligheten enn andre utenfor risikogruppen, eller å få inn i huset nye personer som ikke er del av nær omkrets, for å følge ungdommene. To tiltak på tvers av det myndighetene sier: «Skalér ned deres sosiale omgangskrets!»

Det finnes heller ikke en armada av kommunalt ansatte assistenter.

Vi trenger tiltak

Foreldre i arbeid med hjemmeboende funksjonshemmede over 18 år trenger nå et koronatiltak som gir rett til syke- og omsorgsdager. Dette gir ryddige arbeidsforhold overfor arbeidsgivere, samtidig som vi tar ansvar for våre utsatte ungdommer.

Vi vil ikke dit en mor uttalte på nettgruppen Norsk nettverk for Downs syndrom: «Jeg har nå så vrient forhold til min arbeidsgiver, som ikke forstår at jeg ikke kan gå fra min sønn på dagtid, nå som hans dagsenter er stengt, at jeg vurderer å måtte si opp jobben min.»

I lys av dette: Vil regjeringen igjen vurdere om dagens situasjon er god forebygging og samfunnsøkonomi?

