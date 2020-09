Nei, Trump fortjener ikke Nobelprisen

Sylo Taraku forfatter, rådgiver i Tankesmien Agenda

USAs president Donald Trump fortalte i august om avtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater. KEVIN LAMARQUE / X00157

Trump har fått Emiratene, Serbia og Kosovo til å inngå avtaler med Israel. Det kvalifiserer ham ikke til Nobels fredspris.

Under to måneder før presidentvalget i USA er Donald Trump igjen nominert til Nobels fredspris.

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde har nominert Trump for avtalen mellom De forente arabiske emirater og Israel. Den svenske parlamentarikeren Magnus Jacobsson (Kristdemokraterna) har nominert ham for avtalen mellom Serbia og Kosovo, som også berører Israel-Palestina-konflikten.

Isolert sett er avtalene i hovedsak gode og viktige for å fremme diplomati og økonomisk samarbeid fremfor konflikt. Men de er langt fra nok til å kvalifisere Trump til nobelprisvinner dersom man ser på helheten i hans Midtøsten-politikk.

Et skritt i riktig retning

Avtalen mellom Israel og De forente arabiske emiratene ble signert 15. september i Washington. Den ble døpt The Abraham Accord etter Abraham, som regnes som felles stamfar til de tre verdensreligionene, jødedommen, kristendommen og islam.

Med denne avtalen inngår Emiratene og Israel diplomatiske forbindelser, og landene skal samarbeide om alt fra turisme til handel og sikkerhet. Israel forplikter seg til å avstå fra planene om å annektere mer jord fra Vestbredden. I hvert fall inntil videre.

FN, EU, Norge og demokratenes presidentkandidat Joe Biden tilhører dem som ser på avtalen som et skritt i riktig retning i en ellers konfliktfylt region. Land som Iran og Tyrkia mener avtalen svekker palestinernes sak.

I Abraham-avtalen åpnes al-Aqsa-moskeen i Jerusalem for muslimske pilegrimer (eller turister), men bare hvis de reiser fra Abu Dhabi eller Dubai.

Da jeg for noen år siden tok en taxi fra Ramallah til Jerusalem, måtte jeg forbi flere kontrollposter. Etter at vi nærmet oss inngangen til gamlebyen, fikk ikke taxisjåføren lov til å kjøre videre. «Folk fra hele verden kommer for å se moskeen, mens jeg som bor bare en halvtime unna, ikke kan det», sukket han.

Heller ikke Abraham-avtalen gir ham tilgang til moskeen som gjør Jerusalem til en av muslimenes helligste byer, slik byen også er hellig for jøder og kristne. Status for byen Jerusalem er nøkkelen til fred i regionen. Det løses ikke av avtalen.

Griper inn på problematisk måte

Avtalen mellom Serbia og Kosovo er også et fremskritt. Men den griper inn i Midtøsten-konflikten på en problematisk måte.

Stridens eple i den konflikten er at Serbia ikke anerkjenner Kosovo. Til tross for at konflikten rundt Kosovos status forblir uløst, møttes partene i Det hvite hus 4. september 2020 og ble enige om å normalisere de økonomiske forholdene som naboland. Under signeringsseremonien sa Trump følgende om en av Europas mest komplekse konflikter: «There was a lot of fighting and now there’s a lot of love.»

Det mest oppsiktsvekkende her er at Trump har fått både Serbia og Kosovo til å inngå avtaler med Israel og åpne sine ambassader i Jerusalem. Israels motytelse er at de anerkjenner Kosovo som en selvstendig stat. Det er omtrent det eneste Kosovo får ut av denne avtalen.

Spørsmålet er om det er verdt prisen med tanke på de negative reaksjonene fra EU og muslimske land.

Ikke i Alfreds Nobels ånd

For Trump har disse avtalene betydd mye med tanke på kritikken han får på hjemmebane for sin håndtering av koronakrisen. Han fremstilte det sekulære Kosovo som et islamsk og arabisk land som hadde gått med på å anerkjenne Israel. Men det nye her er at Israel endelig anerkjenner Kosovo, ikke omvendt.

Som verdens mektigste land er det naturlig at USA tar initiativ til eller legger til rette for fredsforhandlinger i ulike konfliktområder. Noen avtaler er historiske gjennombruddsavtaler. Andre er små, men viktige skritt i riktig retning. De to avtalene er slike små skritt.

Skal man gi en amerikansk president prisen, så bør det være noe ekstraordinært. Særlig når det er så mye annet som taler mot Trumps kandidatur. Hans America First-politikk og tilbaketrekning fra internasjonale avtaler er ikke i Alfreds Nobels ånd.

Ligner mer på autoritær leder

Når han karakteriserer medier som «enemy of the people», ligner han mer på en autoritær leder enn en potensiell fredsprisvinner som kan fungere som inspirasjon for andre.

Hans flytting av USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem undergraver en tostatsløsning. Å presse to europeiske land som Serbia og Kosovo til å gjøre det samme er alt annet enn konstruktivt.

I en kronikk i Aftenposten 14. september skryter Tybring-Gjedde av Trumps innsats og kritiserer det palestinske lederskapet for å ha satt seg selv fullstendig på sidelinjen.

Han mener at fredsavtalene i Midtøsten ikke nødvendigvis må inkludere palestinerne. Om ikke annet så er det naivt å tro at avtaler som berører palestinere uten at de blir spurt, bidrar til å skape fred og stabilitet.

Lite sannsynlig

Det er lite sannsynlig at Nobelkomiteen kommer til å gi fredsprisen til Donald Trump. Men debatten om USAs utenrikspolitikk er alltid viktig.

Når fredsprisen skal deles ut, bør Nobelkomiteen velge noen som trenger mer oppmerksomhet enn Trump.