«Atlantic Crossing» er bare blitt villere

Tom Kristiansen Professor i historie, Norges arktiske universitet (UiT)

Tore Rem Forfatter og biograf. Direktør for UiO:Norden, Universitetet i Oslo

Kronprinsesse Märtha (Sofia Helin) klemmer barna etter at de i TV-serien ble forsøkt bortført av naziagenter. Foto: Skjermdump/NRK

Sjelden kan en NRK-leder så åpent ha innrømmet at han ofrer sannheten for antall klikk.

Det er en «hovedregel» for historisk drama at «det som faktisk har skjedd, skal gjengis historisk korrekt». Slik lød det da NRKs Ivar Køhn forsvarte Atlantic Crossing i Aftenposten (30. november). Samtidig håpet han at seerne ville forholde seg til resten av serien som «inspirert av sanne hendelser».

I den påfølgende episoden måtte en norsk kronprinsesse overtale president Franklin D. Roosevelt til å gjøre noe etter angrepet på Pearl Harbor. I tillegg infiltrerte en ond, kvinnelig naziagent kronprinsfamilien, kommuniserte via lommelykt med tysk ubåt og hjalp presidentjaktende tyske soldater med å gå i land på Long Island.

En ynkelig Roosevelt påsto at han var fortapt på livets store hav uten Märtha.

Tom Kristiansen (til venstre), professor i historie, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Norges arktiske universitet (UiT). Tore Rem, forfatter og biograf. Direktør for UiO:Norden, Universitetet i Oslo. Har skrevet boken «Kong Olav V». Foto: UiT/Trygve Indrelid

Alternative fakta

Etter at vi ytret oss kritisk, er Atlantic Crossing bare blitt villere. Vi gjenkjenner diktningen, men strever med å se forbindelsen til sanne hendelser. Det handler ikke om detaljer, men om alternative fakta, kontrære versjoner av faktiske hendelser og tendensiøs historiefortolkning. Og serien er fullstendig løsrevet fra et historiefag serieskaperne ikke synes å ha oppdaget etter seks års «research».

Samtidig lekes det med farlig tankegods.

«De er politikere, Olav, og det er du åpenbart ikke», lyder det ironisk fra kongen etter statsråd.

Siden gjengir sønnen komplimenten med å påstå at faren er Norges «øverste styrende organ». De kongelige fremstilles som klarsynte og beundringsverdig ukonstitusjonelle, høyt hevet over rådløse, uforskammede og intrigante politikere.

Tobias Santelmann spiller kronprins Olav. Foto: NRK skjermdump

Smålig og småfull ektemann

Etter hvert dramatiseres Olav også inn i en besnærende sjalusiintrige, der han reduseres til smålig og småfull ektemann.

Ikke engang sitt nære vennskap med Roosevelt har kronprinsen fått beholde.

Like påfallende som at NRK ikke har hyret inn historiske konsulenter, er det at man ikke har kastet bort tid på etikk.

Ivar Køhn nøyer seg med å finne det «interessant» at Atlantic Crossing gir oss «velkjente familiekonflikter rundt status, avstand og sjalusi gestaltet i en kongelig familie».

Det er åpenbart mindre viktig at «inspirasjonen» mangler basis i sannhet, og at den går utover virkelige personer. Køhn og hans dramaavdeling har, innrømmet han i Debatten (1. desember), «stolt på det vi har fått».

Dramasjef i NRK Ivar Køhn deltok i NRK Debatten om fakta og fiksjon i TV-serier. Foto: Skjermdump/NRK

Ren fiksjon?

Etter at Kringkastingsrådet ga statskanalen kritikk for promoteringen, svarte Køhn med å påstå at de betraktet serien som «ren fiksjon».

Så enkelt er det selvsagt ikke.

Da fortrenger dramasjefen hvordan serien er blitt presentert og stadig presenteres, og han ignorerer at dette handler om historiske personer.

Hva gjelder «faktaspalten» NRK reklamerer for hver uke, er den ikke noen «intern faktasjekk», ifølge Køhn. Den er der fordi «dette er stoff som blir godt lest».

Sjelden kan en NRK-leder så åpent ha innrømmet at han ofrer sannheten for antall klikk.

Atlantic Crossing kan «i seg selv» etterlate «inntrykk som ikke er historisk korrekt», innrømmes det nå.

I ledende aviser i Tyskland, som Frankfurter Allgemeine Zeitung og Süddeutsche Zeitung, tas denne falske versjonen av krigshistorien imot som sann.

I og med at NRK insisterer på at dette er ren fiksjon, et åpenbart unntak fra «hovedregelen», regner vi med at de raskt vil rykke ut, i land etter land, for å tilbakevise inntrykkene Atlantic Crossing etterlater seg ute i verden.

