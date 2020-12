Covid-19 er vår felles utfordring

Iwona Woicka-Żuławska Polens ambassadør til Norge

Nå nettopp

Passasjerer på Oslo lufthavn, Gardermoen. Fra 1. september til slutten av oktober ble det påvist smitte blant passasjerer på 344 fly i Norge. De fleste var fly fra utlandet, og spesielt Polen. Foto: Vidar Ruud, NTB

Den mest effektive måten å bekjempe pandemien på er ikke å finne noen å klandre, men rett og slett å jobbe sammen.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pandemien har ført til enorme smittetall, over én million døde og store økonomiske og sosiale konsekvenser. Den økende frykten og usikkerheten for fremtiden gjør at noen blir fristet til å skylde på «de andre» for smitten.

Man kan se slike trender i flere land, nylig også i norske medier. Som europeiske partnere og allierte må vi gjøre vårt beste for å avstå fra å lete etter syndebukker og konsentrere oss om felles kamp mot koronaviruset og dets konsekvenser.

Statsminister Erna Solberg snakket nylig om disse bekymringene og deres farlige følger. Hun la vekt på tilfeller av diskriminering av utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, forårsaket av økende frykt for koronasmitten og negativ omtale i mediene.

Eskalerende negative holdninger til utenlandske arbeidstagere i Norge kan bare ha negative følger for alle. Jeg vil understreke statsminister Solbergs ord om at de fleste smittetilfeller i Norge skjer i majoritetsbefolkningen, slik det også er i Polen og i andre land.

Yrker med direkte kontakt

Utlendinger skaper mangfold i det norske samfunnet og bidrar til den økonomiske veksten i landet. Dette innebærer travel reisevirksomhet mellom Norge og Polen, også i tider med covid-19. Utenlandske spesialister er ofte uunnværlige for det norske samfunnet, og de er avgjørende i krisetider. Man må huske at Polen bidrar som utdanningssted for norske spesialister: Ifølge Helsedirektoratet hadde 1938 leger i det norske helsevesenet i 2016 utdanningsbakgrunn fra Polen.

International Migration Outlook 2020 viser at migrantarbeidere er i krisens frontlinje. De er mer utsatt for smitte, da de jobber i yrker med direkte kontakt med mange mennesker. De kan ikke oppfylle sine plikter fra hjemmekontoret.

Vi vil hjelpe norske myndigheter

Nye OECD-data viser at under pandemien har arbeidsledigheten blant innvandrere økt mer sammenlignet med deres innfødte kolleger. Bo- og arbeidsforholdene til utenlandske arbeidstagere i Norge skiller seg ofte fra de gjennomsnittlige levekårene for norskfødte innbyggere.

Nå i pandemitider hører vi norske eksperter si at de ikke vet mye om utlendingers liv i Norge, om deres daglige rutiner og utfordringer.

Det å kjenne sine naboer gjør det lettere å kommunisere og samarbeide. Polakker ønsker å være en del av løsningen på utfordringene Norge må takle, og Polens ambassade er sterkt innstilt på å hjelpe norske myndigheter med å nå ut til våre borgere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter