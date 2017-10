Hun har sagt det før, at hun vil forby barnehijab, slå ned på sosial kontroll og kjempe for frihet for alle – uansett opprinnelse og religiøs tilknytning. Men nå har det liksom tatt fart.

I alle kanaler

Hadia Tajik er på NRK, i Aftenpostens spalter, hun siteres i Dagsavisen, Klassekampen, VG, Dagen, lanserer forbud mot barneekteskap og blir med på de skamløse jentenes boklansering.

Etter valget sa hun at Arbeiderpartiet må snakke mer om innvandring, og søndag kastet hun seg inn i den siste, store krenkelsesdebatten i norske medier. For dem som ikke har fått det med seg, dreier det seg om hvor mye Siv Jensen krenker urfolk ved å stille som indianer på utkledningsfest.

«Fin som Pocahontas»

Hadia Tajik skrev på Twitter at hun synes Jensen var fin som Pocahontas, men at det var verre med politikken hennes. Og dermed var det som om alle nølerne kunne trekke et lettelsens sukk.

For det er som kjent ikke så viktig hva som sies. Det som virkelig betyr noe, er hvem som sier det.

Å si imot krenkelsesretten, å bekymre seg for hva innvandring gjør med Norge, å kritisere kvinneundertrykkelse som utføres av andre enn hvite, heterofile, middelaldrende og gjerne kristne menn, medfører stor risiko for stigmatisering og båsplassering.

En risiko de fleste med sosiale antenner og omsorg for eget navn og rykte forsøker å unngå, mange ved å velge standpunkt via magefølelsen: Mener venstresiden det, mener jeg det også.

Pressens vegring

Norske journalister identifiserer seg som kjent i større grad med venstresiden enn folk flest, og når selvransakelsens tid en dag kommer, er det nok mange som må vedgå at de foretrakk å lage saker om dårlig asylbehandling fremfor muslimsk æreskultur. Den innrømmelsen må jeg selv også gjøre.

Hvor stor skade pressens mangeårige vegring har gjort med det offentlige ordskiftet, er ikke godt å si. Men når Fritt Ords undersøkelse viser at et markant flertall unngår å ytre seg kritisk om innvandringsspørsmål, selv i en moderat, saklig form, har vi i hvert fall ikke klart å legge til rette for en nyansert debatt.

Det Tajik er og gjør

Kanskje det er her Hadia Tajik nå kan gjøre en forskjell. Hun er muslim, hun har pakistanske foreldre, hun er kvinne. Men aller viktigst: Hun er nestleder i venstresidens største parti. Og selv om hun er blitt avvist før, er hun nå i ferd med å bygge et samtalerom uten stigma.

Og da kommer kanskje ting til å skje.

Kanskje slutter Facebook-venstre å dele meningsytrere inn i «gode» og «onde».

Så tar kanskje mainstream-medier den krevende rollen som arena for vanskelige samtaler på alvor.

Så blir det ingen flere saker om utkledningsklær.

Og så, kanskje, forsvinner en del av den aggresjonen og frustrasjonen som har gitt energi og fart til Human Rights Service, Resett og Document.no.

Og da kan vi si at nå, nå er vi stolte av norske presseverdier.