Spredningen av falske nyheter, hatefulle ytringer og konspirasjonsteorier får den gode og viktige offentlige samtalen til å forvitre – og kan spre frykt og i verste fall føre til voldshandlinger.

Demokratiets beste vaksine mot dette er å sikre barn og unge tidlig kunnskap til å skille mellom løgn og fakta.

Må møtes med kunnskap

10. august ble nok en grufull påminnelse om at terrorforsøk og terror kan ramme Norge. Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal forhindret at liv gikk tapt i moskeen og forhindret et nytt mareritt.

De siste dagene har vi fått se både det verste og beste. Vi har sett nordmenn med ulike livssyn slå ring om norske muslimer, men vi har igjen sett et forvridd tankegods som legger vårt mangfoldige fellesskap for hat.

Falske nyheter og konspirasjonsteorier setter demokratiet vårt på prøve. Formålet med falske nyheter er ofte å forsøke å destabilisere samfunn. Grunnlaget for vårt demokratiske samfunn er en levende offentlig debatt. Der det er rom for ulike meninger, også de som kan være utfordrende og kontroversielle.

Denne grunnholdningen har vært med på å forme det åpne og inkluderende samfunnet vi lever i. Men når fakta blir noe relativt, mister vi også fundamentet for en saklig debatt på tvers av skillelinjer. Faren med feilinformasjon fordekt som nyheter er at den kan grave dype grøfter mellom folk.

Derfor må falske nyheter møtes med kunnskap, og det beste arbeidet som gjøres mot voldelig ekstremisme, er forebyggende. Demokrati og medborgerskap er ett av tre tverrgående temaer som innføres med de nye læreplanene i skolen høsten 2020. I tillegg skal elevene lære mer om nettvett og kildekritikk, slik at de lettere kan gjenkjenne desinformasjon laget for å splitte oss.

Vår viktigste fellesarena

Selv om vi gjør mye i skolen og skal gjøre mer, så er det viktig at vi alle tar et ansvar, enten vi er politikere, journalister, foreldre eller samfunnsdebattanter. Vi må våge å ta til motmæle, også i sosiale medier. Si fra når noe ikke er greit.

Vi kan ikke stanse «trollfabrikker» eller sensurere folk som sprer falsk informasjon. Men vi kan mobilisere en motkraft og redusere den negative virkningen av falske nyheter og konspirasjonsteorier på samfunnet.

Regjeringen skal også legge frem en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. At vi har en bred forebyggende innsats er viktig for fremtiden, fordi elevene som pakker ned sekken for første gang i år var ikke født, og mange på ungdomsskolen har ikke et levende minne fra hva som skjedde 22. juli 2011. Derfor blir skolen vår viktigste fellesarena for å hegne om de demokratiske verdiene vi holder kjært.

Norske klasserom har aldri vært homogene, og det er nettopp i klasserommene barna våre kommer til lære om toleranse og likeverd. Slik at vi kan slippe flere datoer som 22. juli og 10. august.