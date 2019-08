I et anfall av flyskam fikk jeg det for meg at jeg skulle ta tog fra Oslo til Bodø. Galskap? Nei da, i min ungdom toget jeg Norge rundt flere ganger pr. sommer: billig, fleksibelt og sosialt. Jo da, 18 timer er i overkant, men jeg så frem til hyggelige timer med norsk natur.

Sursøte minner

Som sagt, så gjort. Eller, nei. Toget var fullbooket i dagevis fremover. Sovekupé kunne jeg bare drømme om. Men jeg måtte jo nordover. Om ikke appen til Vy ville selge meg en billett, så ville vel konduktøren det?

Jeg pakket og hev meg på toget. Møtet med konduktøren ga sursøte minner fra gamle dager. Da fikk vi kjeft fordi vi satt med føttene på hverandres seter og skravlet høylytt. Nå fikk jeg kjeft fordi jeg i det hele tatt hadde gått på toget.

Det kunne jeg jo ikke gjøre uten billett, må vite, sa konduktøren surt og solgte meg en billett – til 1300 kroner (inkl. studentrabatt), det dobbelte av hva jeg normalt ville betalt for å fly.

«Jeg har en bror på Lillehammer som jeg ser altfor sjelden. Kan jeg få gå av toget, ta en kaffe med ham og gå på toget som kommer om to timer?» spurte jeg konduktøren håpefullt. Nei, det var umulig, man satt seg på et tog til man kom frem, sa den Vy-ansatte.

Ja ja, fleksibiliteten jeg husket fra ungdommen var historie. Jeg måtte bytte plass med jevne mellomrom, men kom helskinnet og i godt humør til Trondheim.

Et mareritt

Sjokket var å innta nattoget for en ti timers tur uten sovekupé. Før i tiden hadde NSB liggestoler og gamle mykpolstrede seter. I dag er det de samme vognene som kjøres på nattoget, som de som går i pendlertrafikk på Østlandet. De hardstappede, evigvarende grå setene. Fint for en kort reise til jobb, et mareritt om du trenger å sove.

Siden få hadde fått sovekupé, satt besteforeldre med barnebarn, funksjonshemmede og ungdommer tett i tett. Heldigvis skulle jeg ikke gjøre noe fornuftig neste dag.

Tog er fremdeles sosialt. Men billig og fleksibelt er det ikke lenger, og nattoget på Nordlandsbanen bør man betakke seg. Og apropos flyskam – visste du at togene på Nordlandsbanen fremdeles går på diesel?

Les også disse sakene: