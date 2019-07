«Sykehusene er ikke fulle av veganere med proteinmangel, de er fulle av altetende som spiser for mye», skriv kokebokforfattar Hanne-Lene Dahlgren i svar til meg 15. juli.

Om ikkje sjukehusa er fulle av veganarar med proteinmangel, så er nyfødde med B12-mangel eit aukande problem.

Ifølgje Aftenposten 5. juni 2018 uttalte barnelege Anne-Lise Bjørke Monsen: «Veldig mange unge kvinner har et kosthold som ikke er optimalt for å bære frem barn. De spiser salat og kylling, men lite rødt kjøtt, som i Norge er hovedkilden til vitamin B12».

Eg vil halde fast på påstanden min om at eit godt måltid med raudt kjøtt, norske poteter og grønsaker er eit klimavenleg måltid som ikkje minst unge kvinner bør eta utan skam.

Dahlgren raljerer over at «Almås er redd for at utmarken vil gro igjen uten beitende dyr» og viser til at forskarar «har regnet ut at om svensker kun spiste kjøtt fra de få dyrene som beitet, ville det tilsvare 40 gram pr. svenske i uken». Som alle som har reist i Sverige har sett, har svenskane klart å la utmarka gro igjen, utan å gå ned på kjøttforbruket.

Kokebokforfattar Dahlgren har sin agenda. Min agenda er å fremje klimasmart landbruk ved å vise det store klimabildet. Dei nye vegansektene som går inn i matfeltet med tunellsyn, gjer stor skade på klimasaka.

I 1946 var det 800.000 kyr og 1 700 000 vinterfora sauer i Norge, mens det var 9.000 traktorar og 100 000 bilar. I dag er det 317 000 kyr og 997.000 vf. sauer, eller ei halvering av drøvtyggande mordyr.

Til samanlikning var det i 2018 285.000 traktorar og 2 365 000 fossile bilar. Flyreiser er ikkje nemnt.

Det er ikkje kyr, sauer og geiter som har «spist opp fremtiden til våre barnebarn», men den gallopperande auken i bruken av fossilt brennstoff.

