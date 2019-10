Knut Arild Hareides oppstandelsesforsøk her om dagen – i form av en uttalelse om at KrF har valg feil side – aktualiserer et grunnleggende spørsmål når det gjelder vårt demokrati og folkestyre: Medlemsvalg eller landsmøtevalg på partileder? Førstnevnte, sier de britiske partier.

Eivind Røhne

I dagens elitistiske prosedyrer for partiledervalg er det tre nivåer fra partiets medlemmer til den partielite som velger partileder: Først velger lokalt medlemsmøte utsendinger til fylkespartiets årsmøte, hvorpå fylkesårsmøtet velger utsendinger til landsmøtet, som så velger partileder.

Flere kandidater, bedre partiledere

Med medlemsvalg markedstilpasses partiene. Velgerne slipper å gå til ekstreme alternativer (som bompengeaksjonen i Norge eller franske, gule vester) for å gi uttrykk for sin kritikk. Og partiene lever lenger. For medlemsvalg åpner for flere kandidater – og dermed bedre partiledere.

Medlemsvalg gir smidige partiledervalg. Partiadelen avvikles. Man unngår at personhensyn overstyrer partihensyn. Egnethet (salgbarhet) vurderes forut for utvelgelse. Egnethet handler i denne sammenheng om mer enn salgbarhet. Men salgbarhet er like fullt en forutsetning.

Er Støre salgbar?

Om Signe Navarsete eller Åslaug Haga er alternativet, får Sp 5 prosent. Med Trygve Slagsvold Vedum kan hende 20. Så viktig er det å ha riktig partileder. Så stor skade kan feil i prosedyrene for partiledervalg generere.

Jonas Gahr Støre ble partileder i 2014. Er han egnet (salgbar)? Svaret kommer i 2021. Trine Skei Grande ble Venstre-leder i 2010. Er hun egnet (salgbar)? Enn Abid Raja?

Om Venstre allerede hadde innført medlemsvalg på partileder: Hadde da Lan Marie Berg vært Venstre-leder i dag? I et dobbelt så stort Venstre? Knut Arild Hareide eller Kjell Ingolf Ropstad? Høyresiden eller venstresiden? Dette viste seg å være underordet, det er prosedyren for partiledervalg som er KrFs problem.

Folkesuverenitetsprinsippet

Den amerikanske grunnlov kom først. I 1787. Så kom den franske revolusjon. I samme, kristne tradisjon – bygd på sitt såkalte folkesuverenitetsprinsipp: Adelens privilegier bortfaller. Alle mennesker er født frie og like. Og all myndighet skal utgå fra folket.

Norges Grunnlov kom i 1814 – basert på dette prinsipp. I 1905 ble Kong Haakon 7 valgt av folket med 71 prosent oppslutning.

Forslag til nye prosedyrer for partiledervalg i norske folkepartier:

1) Medlemsvalg på partileder gjennomføres ved hvert (stortings)valg

2) Det enkelte partimedlem med korrekt innbetalt medlemskontingent avgjør selv om man vil delta i partiledervalget, som a) Stemmegiver (elektronisk avstemming ved bruk av BankID – basert på kandidatliste offentliggjort på partiets nettsted) eller b) Kandidat

3) Det gjennomføres valgomganger inntil én kandidat (ny partileder) oppnår minst 50 prosent av stemmene. Alle kandidater deltar i første valgomgang. a) Kandidater med minst 10 prosent oppslutning i første valgomgang (maks 9 stk.) er kvalifisert til å delta i eventuell andre valgomgang, b) 20 prosent oppslutning i andre valgomgang (maks 4 stk.), er kvalifisert til å delta i eventuell tredje valgomgang, c) 33,4 prosent oppslutning i tredje valgomgang (maks 2 stk.) er kvalifisert til å delta i eventuell fjerde valgomgang.