«Vi må forsones og bidra til mindre polarisering», mener Venstres Abid Raja. I samme åndedrag har han lirt av seg så mange hårreisende påstander mot Fremskrittspartiet at han har skapt den største polariseringen i norsk politikk siden krigen.

Når de fleste forventet at Raja skulle roe seg ned etter brunbeisingen av Frp, klinker han til med nye skyllebøtter. Denne gangen mener han Frps retorikk stinker.

Direkte koblinger til nazisme

Når Abid Raja mener Frp driver med brun propaganda og får støtte av partileder Trine Skei Grande, så er det alvorlig.

Brun propaganda handler om hat mot andre mennesker. Det handler om at man mener folk med en annen hudfarge er mindre verdt. Det har direkte koblinger til brunskjortene og nazismen, som sammenlignet jøder med rotter. Dette mener Raja at Frp driver med? Det er uten tvil de mest absurde påstandene jeg har hørt.

Arkivfoto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Enda mer absurd blir det når man hører begrunnelsen for brunbeisingen.

Frp postet en facebookplakat med bilde av båtmigranter og påskriften «Norge skal ikke ta imot båtmigranter». Grunnen til at vi gjorde det, er enkel. Regjeringen hadde nylig avslått å ta imot båtmigranter, blant annet fra redningsskipet «Ocean Viking». Dette var også Venstre med på. Vi stadfestet med andre ord hva regjeringen hadde bestemt seg for.

Frps politikk vil redde tusenvis av liv

Grunnen for at vi ikke vil ta imot båtmigranter, er enda enklere. Vi vil ikke bidra til at flere legger ut på den farlige reisen. Jo flere som reiser, jo flere vil drukne. Dessuten vil ikke Europa tåle en storstilt innvandring av denne typen. Det er i all hovedsak økonomiske migranter som reiser den farligste ruten over Middelhavet, mennesker uten beskyttelsesbehov.

Flesteparten av dem som har reist i år, er unge menn fra fredelige Tunisia. De aller fleste flykter altså ikke fra krig og elendighet.

Vi hjelper ikke de som trenger det på den måten, vi gjør alle en bjørnetjeneste. Dersom redningsbåtene hadde satt migrantene i land i en trygg, afrikansk havn, ville problemet raskt blitt løst og tusenvis av menneskeliv blitt spart. Det nekter dessverre de frivillige redningsbåtene å gjøre.

Her er det forståelig at det finnes forskjellige meninger, men å kalle vår tilnærming for rasisme og hat, er virkelig ikke greit. Å antyde at Frp vil at folk skal drukne, når alt tyder på at vår politikk ville reddet tusenvis av liv, er ikke greit!

Kvinneundertrykkelse som verdi

Den andre begrunnelsen for brunbeisingen er at Frp har snakket om snikislamisering. Når konservative muslimer nekter å håndhilse på kronprinsen, når skoler bare serverer halalmat, når jenter og gutter skilles i undervisning, eller når bruk av barnehijab blir sett på som frihetskamp, er det naturlig at det vekker reaksjoner.

Bakgrunnen for hilsenekt er svært konservative, religiøse oppfatninger som bryter med vår kultur og tradisjon. Om vi sier at slikt er helt uproblematisk, tar vi et ørlite steg i retning av muslimsk tilpassing. For det er ikke helt uproblematisk, noe moskeen hilsenekten skjedde i innså. De var raskt ute med å beklage hendelsen.

Det er dermed ikke muslimer flest som er problemet. Muslimer flest forsøker ikke å snikislamisere samfunnet, de ønsker bare å leve sine liv i fred. Det er de som står på sidelinjen og heier frem de konservative kreftene, som er problemet.

Hovedsakelig norske, sekulære ikke-muslimer og kvinnesaksforkjempere på venstresiden, som plutselig ser det som ekstremt viktig at vi ikke kritiserer konservative muslimer som må dekke seg til for menn eller ikke kan ta en mann i hendene. Plutselig er kvinneundertrykkende skikker blitt verdier.

Uenighet er ikke rasisme og hat

Også her er det naturlig at noen er uenig, men å kalle det rasisme og hat, hører ingen steder hjemme. De som støtter slike merkelapper, bør stige ned fra sin høymoralske hest og sjekke hvordan et levende demokrati fungerer.

Det er nemlig ikke slik at venstresiden eller partiet Venstre har monopol på godhet, solidaritet og nestekjærlighet. De er flinke til å snakke om det, men svært ofte viser det seg at våre løsninger best ivaretar både kvinners rettigheter, verdens flyktninger og muslimers muligheter for å lykkes i Norge.