Børre Fevang overlege og forsker, Oslo Universitetssykehus

8. juli 2020 12:40 Sist oppdatert 9 minutter siden

«Smittetallene er lave, men det skyldes strenge smitteverntiltak, ikke at epidemien er brent ut på naturlig vis,» skriver innleggsforfatteren. Stian Lysberg Solum

Epidemien er ikke over. Den norske befolkningen er like sårbare som vi var i januar.

Carl-Fredrik Bassøe beskriver i sitt innlegg i Aftenposten 7. juli hvordan flokkimmunitet bygges opp av langt flere elementer enn dannelse av antistoff, og han konkluderer med at vi «nå som epidemien er over», ikke risikerer nye utbrudd.

Den naturlige og cellulære immuniteten som Bassøe beskriver, er helt korrekt sentrale elementer i vårt kollektive forsvar mot covid-19, men konklusjonen blir allikevel gal. For å ta det viktigste først: Epidemien er ikke over. Smittetallene er lave, men det skyldes strenge smitteverntiltak, ikke at epidemien er brent ut på naturlig vis. Viruset sirkulerer og kan raskt ta seg opp igjen.

Cellulær immunitet bygges på samme måte som antistoff-mediert immunitet, gjennom infeksjon med virus hos den enkelte pasient. Omfanget av smitte i Norge har så langt vært lavt, og det er hverken cellulær eller antistoff-mediert flokkimmunitet av betydning i landet. Naturlig immunitet ligger derimot nedarvet i genene våre og endrer seg bare sakte over mange generasjoner.

Naturlig immunitet kan for eksempel forklare hvorfor enkelte folkegrupper er mer utsatt for infeksjon enn andre, men den norske befolkningen har nå den naturlige immuniteten den har – den har ikke endret seg vesentlig i løpet av disse månedene. Smittevern holder smittetallene nede, men epidemien er ikke over, og den norske befolkningen er omtrent akkurat like sårbar for viruset som vi var i januar.

