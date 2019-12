Aftenposten kritiserer meg den 6. desember på lederplass for ikke å stille opp i et debattprogram i NRK om lederlønninger i staten. Jeg var invitert til programmet fordi konsernsjefen i Vy, Geir Isaksen, har varslet at han vil fratre sin stilling og gå over i en rådgiverstilling i selskapet når ny konsernsjef er tiltrådt.

Isaksens avtale med Vy ble inngått da han ble ansatt i 2011. Der står det at Isaksen kan gå over i en rådgiverstilling etter fylte 64 år dersom han eller selskapet ønsker det. Denne stillingen skal avlønnes med 80 prosent av fastlønnen han har ved fratreden dersom han blir stående i full stilling.

Hvis Isaksen velger å redusere stillingsbrøken, vil lønnen bli redusert tilsvarende. Rådgiverstillingen avsluttes når Isaksen går av med pensjon ved fylte 67 år. Denne avtalen er omtalt i Vys årsmelding, og selskapet vil naturligvis oppfylle denne avtalen.

Martin Slottemo Lyngstad

Har gjort en meget god jobb

Isaksen ble 65 år i oktober. Normalt tar det noe tid å få en ny konsernsjef på plass, og Isaksen vil trolig nærme seg 66 år før han fratrer stillingen. Da har han ledet selskapet i ni år, gjennom en svært krevende tid med store omstillinger i selskapet. Min klare vurdering er at Isaksen har gjort en meget god jobb i sin tid som leder, gitt de rammebetingelsene selskapet har hatt.

Lederlønninger i staten er et yndet diskusjonstema i mediene. I forbindelse med den varslede avgangen til Vys konsernsjef Geir Isaksen, ble Vy invitert til å delta i en TV-debatt om temaet, sammen med blant andre en ordfører og en sykehusdirektør. Bakgrunnen for debatten ble fra NRKs side oppgitt å være et forslag fra AUF om å senke lønningene til stortingsrepresentanter og statsråder.

Opererer i kommersielle markeder

Vy skiller seg vesentlig fra de andre aktørene som skulle være gjester i TV-debatten. Vy er et statlig eid aksjeselskap der staten har forretningsmessige mål med eierskapet, og selskapet opererer i markeder med andre kommersielle aktører.

Med statlig eierskap skal ikke Vy være lønnsledende. Men da må grunnlaget for sammenligning være med andre som opererer i kommersielle markeder. For toppledere i store, kommersielle selskaper med flere tusen ansatte er det generelle lønnsnivået høyt sammenlignet med offentlig forvaltning og politiske stillinger. Vy følger statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Dette er hvert år tema i generalforsamling hos eierdepartementet, og vi omtaler det i vår årsrapport.

Selskapets kommunikasjonsavdeling har hatt en omfattende diskusjon med Debatten-redaksjonen i NRK om sakens innhold og rammene for denne debatten. Vi valgte ikke å delta i debatten på de premissene som var lagt, men jeg er selvfølgelig villig til å svare både NRK, Aftenposten og andre på spørsmål om lederlønningene i Vy.

