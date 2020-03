Kort sagt, tirsdag 31. mars

Polen sensurerer helsepersonell

Koronautbruddet har snudd mange liv opp og ned. Det kommer stadig nye rapporter om hvordan situasjonen er i Norge. Det er nærmest uunngåelig å få et glimt av antall smittede eller døde i landet, og det er skummelt. Nå handler det ikke bare om Kina og Italia, nå er Norge blitt en del av koronakrisen.

På Folkehelseinstituttets nettsider finnes svar på de fleste spørsmål om koronaviruset. Om ikke, finnes det informasjonstelefon for publikum. Helsepersonell og forskere kommer gjennom mediene stadig med nye oppdateringer om hvordan ting virkelig er. Å få denne informasjonen er et privilegium, noe jeg ikke tenkte på før jeg leste polske nyheter.

Situasjonen i Polen har på veldig kort tid gått fra «det er syke her i landet» til nasjonal unntakstilstand. Ved siden av å beslaglegge norsk håndspirit og italienske munnbind, blir noe mer holdt tilbake. Informasjon. Nylig har den polske viseministeren for helse sendt ut brev til nasjonale konsulater der han ber om at helsepersonell skal slutte å uttale seg på egen hånd om temaer relatert til epidemien.

Meninger om den epidemiologiske situasjonen og hvorvidt helsepersonell er utsatt for smitte, samt retningslinjer om hvordan en skal beskytte seg mot smitten, bør bare utsendes av staten etter forutgående konsultasjon med Helsedepartementet. Ifølge ham, er uttalelser fra representanter av helsepersonell ofte motstridende, og dette forårsaker uro og forvirring blant befolkningen.

Ikke overraskende er det medisinske samfunnet i Polen rystet over signaler om å begrense deres rett til å uttrykke egen mening om situasjonen. Er det polske helsedepartementet mer kompetent enn leger til å bedømme situasjonen? Hadde jeg visst at uttalelser fra norske leger hadde gått gjennom en filtreringsprosess hos Helsedepartementet, hadde jeg nok mistet tilliten. Dessverre er det blitt en del av den polske realiteten at regjeringen får gjøre mer eller mindre som den vil, ikke nødvendigvis i samsvar med hva befolkningen ønsker.

Monika Praczyk, doktorgradsstipendiat i historie ved Universitetet i Agder