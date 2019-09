Det snakkes varmt om å bygge laget rundt eleven i skolen, men hvordan kan vi det når vi ikke engang får vite hvem barnet vårt går i klasse med?

Det er så nyttig: En klasseliste der vi som foreldre ser hva de andre elevene i klassen heter, hvor de bor og der nummeret til foresatte står. En bursdag, en klassefest eller forslag til et treff utenom skoletid – jobben for et godt klassemiljø gjør at man trenger å snakke med andre foreldre.

Men nå har Utdanningsetaten bestemt at det skal være nærmest umulig.

Ikke på linje med Datatilsynet

For hovedregelen i Oslo-skolen er heretter at skolen ikke skal dele ut klasselister til foresatte eller elever. Begrunnelsen for dette er at listene ved utdeling til foresatte blir offentlige i offentlighetslovens forstand.

Det er kun klassens klassekontakt som har tilgang til en klasseliste, men da kun til intern bruk. Mailer vedkommende sender ut må være med skjult mottagerliste, og vedkommende kan ikke dele informasjonen videre eller dele ut klasselistene til andre. Snakk om å legge ansvar for å bygge laget rundt eleven på få skuldre!

Samtidig kommer Datatilsynet til motsatt konklusjon:

«I den enkelte klassen kan skolen levere ut elevlister med kontaktinfo til elevene i klassen slik at det blir lettere for foreldre og elever å ta kontakt med hverandre. Personopplysningsloven tillater at kontaktopplysninger utleveres på denne måten når det er saklig grunn til det.»

Barn risikerer å havne utenfor

Skal man følge Utdanningsetatens tolkning må samtlige foreldre delta på foreldremøte og skrive seg på en egeninitiert liste for å lage en klasseliste.

Er du forhindret fra å stille på foreldremøtet, risikerer du at barnet ditt ikke blir tatt med på aktiviteter utenom skoletiden. Begynner barnet ditt på ny skole midt i skoleåret, kan du bare glemme å få kontaktinformasjon til medelevene.

Foreldrene har et medansvar for skolemiljøet, det står blant annet beskrevet i læreplanverket. Vi bør gjøre det vi kan for at alle barn får komme i bursdager. Foreldre må kunne ringe hverandre og samarbeide når konflikter oppstår mellom barna. Det bør være lett å kontakte foreldrene til en ny elev i klassen.

Tilfeldig og personavhengig?

Det er alvorlig hvis det må ildsjeler til blant foreldrene for å få tak i kontaktinformasjon, og alvorlig hvis dette skal være tilfeldig og personavhengig fra klasse til klasse og fra skole til skole.

Venter spent på Utdanningsetatens konkrete løsninger på disse utfordringene.