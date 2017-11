Dagens kortinnlegg | mandag 13. november

Illiberalt syn på forskning

Ulrikke Wethal og tre kolleger ved Universitetet i Oslo angriper i Aftenposten 6. november Simen Gaure for hans bidrag til avisens Uviten-spalte 24. oktober. De er opprørt over Gaures kritiske omtale av skandalen rundt Bruce Gilleys artikkel om kolonialismen. At Gilley påpeker mulige positive følger av kolonisering, anser Wethal og kolleger som så uhyrlig at de sammenligner ham med holocaustbenektere. De ønsker ham «utdefinert» fra akademisk debatt.

Dypt illiberale holdninger gjør seg i dag gjeldende ved mange amerikanske universiteter. Det har vært voldsomme protester mot foredragsholdere som oppfattes som krenkende overfor ulike minoriteter.

Dette foruroligende fenomenet er beslektet med den forstemmende holdningen til vitenskapelig virksomhet som viser seg i stormen mot Gilley. Den fremkommer også i innlegget fra Wethal og kolleger som ønsker å hindre forskning på «kontroversielle temaer». Grunnlaget for vitenskapelig virksomhet er fri publikasjon av alle funn og synspunkter, som så kan tilbakevises eller bekreftes i nye publikasjoner. Vitenskapen drives frem av argumenter – ikke av voldstrusler eller sensur.

Stig S. Frøland, professor i medisin, Universitetet i Oslo

Forfattere og virkeligheten

Helga Hjorth lot ikke sin prisbelønte søster få det siste ordet. Bøkene hennes ble revet bort! Arv og miljø var tidligere hevet opp i skyene. Ingunn Økland spurte: Hvor går grensen for virkelighets romaner? Vigdis Hjorth hadde trukket oss inn i en familiekonflikt om arvestrid, men mest alvorlig, om incest. Hun siterer og beskriver familien slik hun ønsker at andre skal se dem. Kan forfattere tillate seg hva som helst ved å forandre navn? Var det et oppgjør hovedpersonen hadde sett frem til fordi hun hadde følt seg dårlig behandlet? Da hun plutselig som voksen trodde hun husket at hun var misbrukt av sin far?

En far som var død, uten mulighet til å forsvare seg. Vigdis Hjorth visste at hun hadde et ess i ermet. Det brukte hun ved å skrive en bok som leserne oppfatter mer som virkelighet enn en roman. Setningen som er tatt ut av Arv og miljø, kan få enhver av oss til å tenke sitt: «Min stakkars døde far, min første og største ulykkelige kjærlighet.» Hun elsket sin far, men ble ikke sett slik hun håpet. Det ser ut til at boken Fri vilje har gjort noe med oss. En etter en står forsiktig frem, klarer å se nye vinklinger. Det viser seg at friheten til å være en umoralsk forfatter nå er innskrenket i mange land. Vi er på vei!

Margrethe Aanestad, Oslo