Kort sagt, mandag 28. februar

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Israel og Amnesty. OL i Beijing. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Enten mangel på innsikt eller ren kynisme fra Israels ambassadør

I Aftenposten 16. februar kritiserer Israels ambassadør i Norge, Alon Ruth, Amnestys nye rapport.

Den viser at israelske myndigheters systematiske diskriminering og undertrykkelse av palestinerne utgjør apartheid.

Amnesty bestrider ikke at mange jødiske israelere og såkalte «arabiske borgere av Israel» lever og arbeider side ved side i Israel. Det endrer imidlertid ikke realiteten.

Mange av de palestinske teknologene, legene eller dommerne i Israel har vokst opp i et system preget av ulik behandling og diskriminering på grunn av sin etniske bakgrunn. Områdene med arabisk befolkningsflertall blir stadig tettere befolket fordi myndighetene nekter dem tillatelse for å bygge ut, i motsetning til de stadig ekspanderende jødiske områdene.

Mangel på innsikt

Amnesty er tydelig på at apartheidsystemet rammer palestinere i Israel relativt mindre enn palestinerne i de okkuperte områdene. Der har den systematiske og brutale undertrykkelsen av palestinerne en eksistenstruende dimensjon.

De som protesterer, blir møtt med overdreven makt, utsatt for vilkårlig fengsling eller dømt i urettferdige rettssaker i militærdomstoler. Ambassadøren bemerker at de som føler seg urettferdig behandlet, står fritt til å klage til Israels høyesterett. Det viser enten en fullstendig mangel på innsikt i hva som foregår på de okkuperte områdene, eller ren kynisme.

Vise alvoret

Apartheid er et folkerettslig begrep. Det beskriver en situasjon der én etnisk gruppe blir utsatt for systematiske og vedvarende menneskerettighetsbrudd eller brudd på humanitær rett til fordel for en annen etnisk gruppe.

Rapporten viser at det er dette som er grunnlag for mye av den uretten palestinerne møter fra israelske myndigheter.

Vi gjør det for å vise hvor alvorlig situasjonen er. Det er systemet som må endres.

Og vi gjør det for å tydeliggjøre at ikke bare israelske styresmakter, men hele verden har en forpliktelse til å ta grep for å stoppe undertrykkelsen og diskrimineringen som preger palestinernes hverdag.

John Peder Egnæs, generalsekretær, Amnesty International Norge

Etter OL i Beijing: Sammen for en felles fremtid

Vinter-OL i Beijing 2022 endte med suksess. Både Kina og Norge har oppnådd historisk gode resultater. I en verden som fortsatt er full av endringer og usikkerheter, er ånden fra vinter-OL i Beijing blitt enda viktigere enn før.

Kina har sammen med verden gjort en stor innsats for å overvinne påvirkningen av pandemien og levere et vellykket vinter-OL.

Kinas toppmoderne fasiliteter og omtenksomme service har høstet ros fra delegasjoner fra hele verden.

Takkebrevene fra den norske delegasjonen til de kinesiske servicegruppene, Mons Røislands gledelige klem til Su Yiming og Therese Johaugs støttende ord til Dinigeer Yilamujiang på målstreken har også varmet kinesernes hjerter under lekene.

Imidlertid har enkelte norske medier og journalister skapt et annet bilde av vinter-OL i Beijing. I disse artiklene finnes ikke sportsånden av samhold og utholdenhet eller de varme øyeblikkene på og utenfor banen.

En klønete sammenligning med Nazi-Tysklands OL i 1936 og helt grunnløse anklager om konsentrasjonsleir, tvangsarbeid i Xinjiang og knuste fredelige protester i Hongkong har bare satt fyr på en fiendtlig stemning hos publikum.

Humanitet som kjernen i ekte journalistikk blir stadig erodert av gjentatte løgner og arroganse. Er dette noe verden i dag virkelig trenger?

«Én verden, én familie.» Vi står nå ved et nytt startpunkt etter vinter-OL i Beijing.

Vi bør alle ta på oss ansvaret for å opprettholde ånden av solidaritet og samarbeid for å lyse opp veien vår fremover mot fred og vennskap.

Å forvrenge fakta med usannhet og demonisere et land og dets folk ved svartmaling fører ingen vei. Det er på tide å gå hånd i hånd sammen for en felles fremtid for menneskeheten.

Yang Yiding, talsperson, Kinas ambassade i Oslo