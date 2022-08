Kort sagt, onsdag 24. august

På tide å tenke nytt om telling

Alle som skal telle fort og langt, trenger en effektiv måte å telle på. For å holde ryggen og alle leddene operative har jeg siden 1975 tatt ca. 600–800 gymøvelser daglig – alle med «manuell» telling (gir hjernetrim).

Da er det håpløst å benytte den normerte tellemåten med for eksempel seks hundre og sekstitre – sekstifire – sekstifem osv. Dette må forenkles radikalt!

For ca. 20 år siden lærte jeg derfor mine barnebarn – og meg selv – en meget effektiv tellemåte. Jeg kaller den å telle digitalt. Her er alt som ikke er nødvendig, fjernet (men fortsatt 100 prosent korrekt), og tellemåten går som følger:

– 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 1(0)

– 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 2(0)

– 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 3(0) osv.

------------------------------

-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 100(0) osv.

Jeg har aldri siden talt på normert måte!

Jeg har forhørt meg hos lærere – og mine barnebarn – og hører at man fortsatt teller på «gamlemåten».

Er det på tide å tenke nytt? Tellemåten bør utvikles videre og tas inn i opplæringen i den norske skole.

Ottar Melby, sivilingeniør

Tre spørsmål i strømdebatten

Som en helt gjennomsnittlig nordmann med et relativt gjennomsnittlig forbruk av strøm har jeg tre spørsmål/kommentarer som jeg gjerne ser at blir besvart av noen kyndige personer.

Hvis vi selger strøm til Europa for en pris, for eksempel 4 kroner pr. kWh, er da norske forbrukere nødt til å betale samme pris for forbruk i Norge? Er det mulig å differensiere prisen på salg til utlandet og til innenlands bruk?

Det virker på meg som om argumentasjonen går som følger: «Vi får 4 kroner pr. kWh til Tyskland, ja, da skal jammen også nordmenn betale det samme.»

Det blir hevdet at man ikke kan ha en makspris på strøm da dette ikke vil oppfordre til sparing av strøm. Men hvis gjennomsnittlig strømpris de siste fem årene har vært 30 øre pr. kWh (antatt), og «markedet» tilsier en pris på 3 kroner pr. kWh, vil da en makspris på 60 øre pr. kWh oppfordre til merforbruk? Prisen på strøm vil jo være det dobbelte av hva man er vant til å betale, selv om «markedet» tilsier en høyere pris.

Det er mye snakk om at vi må redusere strømforbruket. For å ta vår familie som eksempel så har vi i løpet av de siste årene byttet ut to bensinbiler med to elbiler. Vårt bensinforbruk har da gått til null. Ettersom vi i hovedsak lader hjemme, har naturlig nok elforbruket vårt steget tilsvarende. Er det da logisk at vi skal kunne redusere strømforbruket vårt vesentlig?

Jan Helge Flaatten, Oslo

Starten på slutten for velferdsprofitt

Velferd skal møte menneskers behov, ikke innrettes etter profittjag. Det er et paradoks at noen tjener seg rik på skattefinansiert velferd.

Det er et avgjørende nybrottsarbeid som nå settes i gang for å få bukt med at det tas ut profitt fra velferden. I et innlegg i Aftenposten 18. august advarer Ole Erik Almlid og Karita Bekkemellem i NHO om opprettelsen av profittutvalget som SV fikk presset gjennom i budsjettforhandlingene. Utvalget skal jobbe frem nullprofittmodeller for barnehager, barnevern, rusomsorg, eldreomsorg og arbeidsmarkedstiltak – ja i alle deler av den grunnleggende velferden vår.

Ekspertutvalget vil gi oss viktige verktøy for å komme videre i kampen mot profitten. Påstanden fra NHO om at det ikke er superprofitt i velferden, er i beste fall en fordreining av det Velferdstjenesteutvalget kom frem til.

Utvalget, som den borgerlige regjeringen måtte sette ned etter initiativ fra SV, mente oversikten over pengestrømmene i offentlig finansiert velferd ikke er god nok. Samtidig anslo mindretallet i utvalget at det dreide seg om over én milliard kroner. Det er penger som skulle gått til bedre velferd.

Modellene fra utvalget vil gi Regjeringen oppskrift på hvordan de kan stoppe muligheter for å ta profitt ut av velferden. Hver krone som bevilges til sykehjem, skal gå til omsorg. Hver krone som bevilges til barnehager, skal gå til barn. Hver krone som bevilges til barnevern, skal gå til trygghet.

Utvalget vil gi ny kunnskap om hvordan vi kan sikre dette. Det er kunnskap som også NHO kan ha godt av. For én ting vi bør vi være enige om: nemlig at skattepengene skal gå til velferd for de mange, ikke profitt for noen få.

Kirsti Bergstø, fungerende leder, SV