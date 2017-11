Vær appmerksom - den digitale verden kan være farlig | Kai A. Olsen

Med ny smarttelefon har man plass til mange apper. Vi laster ned, får spørsmål om vi godtar at appen får tilgang til SMS, e-post, våre kontakter, lagrede filer, våre største hemmeligheter m.m. og klikker «godta» uten å tenke oss om. Jeg gjør det – sikkert du også.

Stort sett går det bra. Mange apper er snille og gjør det de skal. Men ikke alle! Noen kan etterligne kjente merker. Der du tror du laster ned en app fra Netflix eller for spillet Angry Birds, så kan du i stedet få en slik «fake» app.

Når du laster ned de vanligste appene: Da sier du ja til å dele nesten hele livet ditt

De fleste av disse piratversjonene bruker appen til å gi deg uønsket reklame. Gjerne av pop-up varianten som dekker hele skjermen. Det er også oppdaget apper som utnytter mobiltelefonen til å «mine» bitcoins, altså å kjøre de tunge formlene som skal til for å verifisere transaksjonene for denne valutaen. Som kjent trenger en mye datakraft til dette. Istedenfor å betale for datakraften, tar de denne fra din mobiltelefon. Du vil merke dette ved at batteriet tømmes fort.

De aller farligste av disse falske appene forsøker å stjele bankkoder og annen sensitiv informasjon.

Etter hvert som vi bruker telefonen til betaling og til å få tilgang til bankkontoen, kan dette bli farlig.

Ikke enkelt å luke ut falske apper

Nå forsøker både Google og Apple å hindre at slike apper blir lagt ut. De har en automatisk godkjenningsmetode, men med ca tre millioner apper i både Google Play og App Store blir det ikke enkelt å luke ut de falske.

For noen år siden skrev Washington Post om lommelykt-appen som ble brukt til å selge informasjon om hvor brukerne befant seg.

En undersøkelse har vist at det er falske versjoner av alle de mest brukte appene. New York Times har funnet hundrevis av falske apper i både Google Play og i App Store. Spesielt finnes det mange falske versjoner av apper for kjente butikker. I tiden før jul kan en vente seg mange slike etterligninger.

Sjekk logo og feilstavinger

Den falske appen kan ha et navn som ligner det ekte, kanskje bare med en litt annen skrivemåte. Noen av etterligningene er også laget i all hast og bærer preg av det. Dersom shopping-appen lover deg svært gode rabatter eller spesielt lave priser på merkevarer, kan det være for godt til å være sant. Blant rådene er å sjekke at logo m.m. ser riktig ut og at det ikke er feilstaving eller dårlig språk i beskrivelsen av appen. En kan også sjekke «reviews», men falske apper kan også ha generert mange slike.

Problemet er at skurkene blir flinkere.

Vi ser dette med phishing-meldinger på e-post. Ideen her er å lure oss til å gi konfidensiell informasjon. Der de meldingene vi fikk tidligere åpenbart var oversatt automatisk fra språk som kinesisk og russisk, kan vi i dag oppleve at disse falske meldingene er skrevet på korrekt norsk og engelsk. De har riktig logo og kan gi et offisielt inntrykk. Det samme vil nok skje med appene.

Vær oppmerksom når du installerer apper

Da blir rådet å være oppmerksom. Installere bare de appene du absolutt trenger. Bruk App Store og Google Play og pass på at du skriver navnet riktig når du søker ut appen Netflix, SAS, osv. I de aller fleste tilfellene vil den genuine appen komme på topp fra slike søk.

Men vær oppmerksom. Mange kjente merkevarer har ennå ikke laget noen app. Den du finner ved å søke på navnet, kan være falsk. Er du i tvil om bedriften har en app for din telefon, kan det være lurt å besøke nettsiden. Verden er farlig – også den digitale.

