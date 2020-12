Kort sagt, tirsdag 15. desember

Hvit mannlig ungdomspartileder mener at minoriteter tar feil

Simen Bondevik, i innlegget ditt om blant andre meg, lurte du på hvorfor hvite menn føler et så sterkt behov for å fortelle minoriteter hva de skal føle. Hvor har jeg sagt eller skrevet noe om det?

Jeg skrev i Dagbladet og sa i Dagsnytt 18 at det er feil av Dplay å avpublisere «Nissene over skog og hei», siden karakteren Ernst Øyvind ikke er en rasistisk karikatur. Videre har jeg sagt at ved å kalle ham for blackface, vanner vi ut begrepet og ødelegger for den videre kampen mot rasisme.

«Hva med å slå ned på det som faktisk er rasisme?» spurte Simon Glad Frigessi i Aftenposten 8. desember, og mente at reaksjonene mot serien er helt feil tilnærming til rasisme.

«Det pågår en krenkefest, og ingen av oss er invitert», skrev Mani Hussaini i VG 10. desember, og påpekte at Ernst Øyvind ikke er rasisme.

Michael Melbye skrev i Nettavisen samme dag at Rasisme i Norge og Jamal Sheik fokuserer på helt feil problemstillinger knyttet til rasisme.

Vil du beskylde disse debattantene, som er minoriteter, for å ha et sterkt behov for å fortelle andre hva de skal føle? De er enige med meg i at dette ikke er rasisme, så kom ikke og si at du som hvit mannlig ungdomspartileder kan bestemme at de tar feil.

Innlegget ditt er basert på stråmenn og løgner. Løgn er fortsatt en synd, selv om du har meldt deg ut av KrF.



Anders Holstad Lilleng, humoranmelder for Adresseavisen

