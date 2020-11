Takk for at vi ble reddet over grensen!

Mona Levin Journalist

34 minutter siden

Mona Levin og moren Solveig ble begge reddet over grensen til Sverige under krigen. Foto: Jan T. Espedal

Alle som hjalp min familie, gjorde det fordi de følte de ikke hadde noe valg.

Debatten i Nyhetsmorgen i NRK 20. november forega å nyansere synet på krigen. Det kan være nyttig. Ingenting er hugget i stein. Løgn og relativisering er imidlertid noe annet. Noen er mer opptatt av egen politisk og kommersiell agenda enn av historisk sannhet.

Tangestuen, Bruland og Berggrens motbok til Marte Michelets Hva visste hjemmefronten? ble avfeid i sendingen. Ingen av de tre i det provoserende sammensatte panelet hadde lest den. Hverken Aslak Sira Myhre, hvis kone var redaktør for Michelets bok i Gyldendal, Guro Jabulisile Sibeko som presterte å sammenligne jødehatet før krigen med muslimhatet nå, eller Nina Grünfeld som er Michelets trofaste våpendrager, og heller støtter filosofer og diktere enn historikere.

«Det sto jo om livet»

Siden jeg selv er en av de ca. 1200 jødene (av totalt ca. 2200, hvorav 400 flyktninger fra det nazifiserte Europa) som ble reddet over grensen til Sverige under krigen, føler jeg behov for å nyansere synet på hjelpeapparatet.

Bare i min nærmeste familie sto følgende yrkesgrupper for hjelpen: bønder og bondekoner, sykepleiere, leger, teatermusikere, husmødre, en forfatter, en skipsreder, en gartner, en hushjelp, en sjåfør, en politimann, en nabo, et par 17-årige skoleelever og tre barn – mennesker fra alle sosiale lag. Noen var i hjemmefronten, andre ikke.

Alle gjorde det de gjorde fordi de følte at de ikke hadde noe valg. «Det sto jo om livet.»

«Profittjakt?»

I dag er det moderne på venstresiden å avfeie deres innsats som «profittjakt». Jeg vet at mine ikke betalte annet enn de norske kronene de hadde i lommen da de kom over grensen, og det skulle bare mangle. Organisering av flukt var ikke gratis. De var bevæpnet, og de reddet våre liv med fare for seg selv og sine familier.

