Ingen kommer unna pandemien

Raymond Johansen Byrådsleder, Oslo (Ap)

18. jan. 2021 10:16 Sist oppdatert 8 minutter siden

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap). Foto: Olav Olsen

Norsk Industri bør granske bjelken i sitt eget øye.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen gjentar at Oslo ikke kan skylde på industrien for smittetallene. I sin replikk til meg kommer han med flere udokumenterte påstander, kombinert med lite treffsikre metaforer.

Nei, jeg har aldri lagt skylden på industrien for smittetallene i Oslo. Det kan se ut som at Norsk Industri ønsker å vri oppmerksomheten bort fra sin egen rolle i regjeringens blemme med karantenefritak.

Mange representanter fra enkeltnæringer har gjennom pandemien hevdet at akkurat deres bransje har så gode rutiner at man burde få drive slik man ønsker. Så har det dessverre vist seg, gjentatte ganger, at heller ikke tiltakene i den bransjen har vært nok til å stanse spredning. Vi så store utbrudd på Hurtigruten, og vi har sett svært mange utbrudd knyttet til arbeidsinnvandringen Norsk Industri har kjempet for. Og nylig kom nyheten om at 70 utenlandske arbeidere ved verftene i den lille vestlandskommunen Vestnes har fått påvist smitte på den korte tiden siden nyttår.

Ingen slipper unna pandemien, ikke engang medlemsbedriftene til Norsk Industri. Lier-Hansen mener at byrådet i Bergen har lykkes «gjennom balanserte tiltak», mens byrådet i Oslo har innført tiltak «basert på populisme, ikke logikk» og at jeg har «brukt hagle» der jeg burde «drevet med skarpskyting». At Oslo har mislykkes i vår koronahåndtering, er en drøy og misvisende påstand, som Lier-Hansen ikke gir noe som helst belegg for.

Sammenlignet med storbyer i resten av Europa har Oslo klart seg svært bra, med lavere smittetall, færre syke og mindre inngripende tiltak. Bergen og Oslo har fått de samme rådene fra nasjonale helsemyndigheter og har i stor grad innført lignende tiltak, med noen ulikheter. Begge byer har hatt faser med mer eller mindre smitte gjennom pandemien, men at smittetrykket er høyere i en så mye større by som Oslo, er naturlig. I stedet for å peke på alle andre kan det hende Norsk Industri bør granske bjelken i sitt eget øye.