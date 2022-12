Ikke dra politiseringen for langt

Den korrupte tildelingen av fotball-VM er fortjenestefullt blitt bredt dekket. Ditto når det gjelder oppfølgingen av ulike løfter gitt fra Qatar. Aftenpostens dekning opp mot VM synes jeg imidlertid er blitt for tendensiøs.

Den første uken under VM har sportsdekningen startet med en side eller to om sportspolitikk – før selve sportsdekningen. Med en dekning som er «voldsom kritisk» sammenlignet med fotball-VM i Russland eller sist OL i Kina. Dessuten er det lite nytt i dekningen.

Det toppet seg denne uken med en helside om hvor forferdelig Frankrike er, som har støttet Qatar. Som om det er en nyhet at Frankrikes presidenter engasjerer seg for å fremme franske interesser – og for at spilleren Kylian Mbappé forblir i Paris. Det var knapt noe om franske fotballspilleres ferdigheter i artikkelen.

Jeg liker ikke at politiseringen av idretten dras for langt. Ta sport for det det er. Om Frankrike slår Brasil i finalen – «so be it». Verden blir fredeligere slik.

Gunnar Bjørkavåg, Høvik