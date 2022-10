Kan politisk mobilisering av menn få en lykkelig slutt?

Andreas Halse Fagsjef, Tankesmien Agenda

At mannen nå har fått sitt eget offentlige utvalg, er en god start, skriver Andreas Halse.

Menns rettigheter og utfordringer engasjerer. Det er grunn til å tro vi bare har sett starten.

Menn har ikke hatt som vane å mobilisere til kjønnspolitisk kamp. De siste årene har vært et unntak. Spørsmålet er hvordan slik mobilisering vil påvirke samfunnet.

Da kjendislege og medlem av mannsutvalget Wasim Zahid la ut en Youtube-video arrow-outward-link om menns utfordringer, fikk han raskt tusenvis av seere og mer enn 100 kommentarer. Menns rettigheter og utfordringer engasjerer, og det er grunn til å tro vi bare har sett starten.

Kvinnehat og selvhjelp

I andre land har det for lengst bikket over. Det virker allerede lenge siden at psykologen Jordan Peterson ba menn rydde rommet sitt og prioritere personlig hygiene. Senere har fenomener som Andrew Tate tatt unge menn med storm. Oppskriften synes å være en blanding av kvinnehat, selvhjelpsprat og ulike former for machoposering med biler, våpen og damer.

Der Andrew Tate er symbolet på en forretningsmessig utnyttelse av mannlige frustrasjoner, kan Donald Trump sies å representere en politisk utnyttelse. Utpreget machospråk og manglende respekt for kvinners grenser og integritet var en tydelig del av imaget til den skandaliserte presidenten.

Kan bli ofre for misforstått identitetspolitikk

Wazim Zahid og Andrew Tate representerer to helt ulike tilnærminger til en underliggende frustrasjon. Dersom denne frustrasjonen ikke møtes av moderate og konstruktive krefter, kan mange menn bli enkle ofre for misforstått identitetspolitikk.

Den ene siden av frustrasjonen bunner ut i reelle problemer knyttet til blant annet psykisk uhelse og depresjon, selvmord, sykdom og utsatthet for kriminalitet.

På den andre siden har vi den mannsbaserte identitetspolitikken. Her består ingrediensene ofte av frustrasjon over kvinners frihet, tapt status, manglende seksuell oppmerksomhet og en lengsel etter tidligere tiders machoidealer.

En kunnskapsbasert tilnærming til mannspolitikk kan forebygge de ekstreme utslagene

I utgangspunktet er det enkelt nok å skille mellom reelle problemer og harry Tiktok-posering. I virkelighetens verden kan problemene misbrukes i politisk identitetskamp fordi underliggende følelser som frustrasjon, bitterhet og sinne er sterke følelser.

Det kan også være farlige følelser når de brukes som politiske våpen. Der sinte kvinner har brent BH-er og demonstrert for abort, ser vi altfor ofte at sinte og bitre menn går aggressivt og voldelig til verks.

Sitt eget offentlige utvalg

Det er ikke dermed sagt at menns politiske mobilisering trenger å få destruktive utslag. En offentlighet og en politikk som klarer å løfte menns utfordringer uten å gjøre kvinner til en hovedfiende, kan bidra til tryggere og lykkeligere menn. Og en kunnskapsbasert tilnærming til mannspolitikk kan forebygge de ekstreme utslagene.

At mannen nå har fått sitt eget offentlige utvalg, er en god start. For det finnes nok av samfunnsutfordringer som rammer menn spesielt. Hvis de løses godt, kan det vise mange som føler at samfunnet ikke lenger har plass til dem, at også de er verdt å ta vare på.

Der Canada har Jordan Peterson, USA fikk Donald Trump og England har Andrew Tate, har Norge altså en offentlig utredning, nedsatt av feministen Anette Trettebergstuen. Det siste er en langt bedre løsning for mannens problemer.

Andreas Halse har hatt flere ulike roller i norsk politikk (SV og Ap) og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.