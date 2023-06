Redd Gaustad!

09.06.2023 05:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

I Aftenposten 1. juni vil Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse sørøst, og Morten Reymert, administrerende direktør (konst.) ved Oslo universitetssykehus, berolige oss alle med at tomten på Gaustad ikke er for trang for det nye Rikshospitalet.

Den statlige reguleringsplanen i 1994 satte presise rammer for Rikshospitalet. Bygningsmassen måtte tilpasse seg den fredede naboen Gaustad sykehus i høyder og dimensjoner, slik at det store landskapsrommet forble intakt med begge sykehusene til stede. De nye planene overgår disse rammene med mer enn 100 prosent, langt mer enn tomt, omgivelser, naboskap og et sykehus i drift kan tåle.

Rikshospitalet er tildelt flere priser for en løsning som springer ut av forståelsen om at de fysiske omgivelsene påvirker oss og har betydning for helse og velvære. Dette ser ikke lenger ut til å ha verdi for beslutningstagerne.

Rootwelt og Reymert kan argumentere til de blir blå med at planene «har vært grundig utredet over mange år», og at «vi gjennomfører nå det oppdraget våre politikere har gitt oss». Løsningen på Gaustad blir ikke bedre av den grunn. Den er en monstrøs idé fra 2014 som har fått utvikle seg som en kreftsvulst – uten tilfredsstillende behandling.

Bård Rane, sivilarkitekt MNAL