Vi trenger mer fornybar energi i Norge

18.01.2023 19:00

Norge har full suverenitet over utbygging av både kabler til andre land og egen kraftproduksjon, skriver Toini Løvseth. Bildet: Holen og Skarg Kraftstasjoner.

Det vil komme norske forbrukere og industri til gode – samtidig som vi begrenser klimaendringene.

Samfunnsøkonom og forsker Eric Nævdal skriver i Aftenposten at Norge har forpliktet seg til å fortsette å bygge ut kraftforbindelser til utlandet helt til prisforskjellen mellom Norge og kontinentet er borte. Dette er rent oppspinn.

Norge har full suverenitet over utbygging av både kabler til andre land og egen kraftproduksjon. EUs tredje energimarkedspakke og Acer-tilknytningen endrer ikke på dette. Eventuelle nye kabler kan ikke bygges uten at norske myndigheter beslutter det.

Vår selvstendighet i slike spørsmål er gjentatte ganger fastslått av eksperter på fagområdet, blant andre jusprofessor Henrik Bjørnebye ved Universitetet i Oslo og Faktisk.no. Dette var en forutsetning for at Stortinget valgte å innlemme energipakken i norsk lovgivning i 2018.

Sterk kraftbalanse vil føre til mindre prissmitte

Nævdal hevder at Statnett er pålagt å bruke sine såkalte flaskehalsinntekter til å bygge mellomlandskabler. Dette er også feil. Statnett bruker i all hovedsak inntektene til å dekke kostnader for nettanlegg i Norge.

Denne praksisen er godkjent av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Regelverket stiller ikke krav om at overskuddet skal gå til nye mellomlandskabler.

Slik det er nå, styrer Norge mot et kraftunderskudd allerede i 2027. Derfor trenger vi raskere utbygging av fornybar energi – på en mest mulig skånsom måte for naturen.

Norge er koblet sammen med det europeiske kraftmarkedet gjennom 17 forbindelser. Det fører til at vi akkurat nå påvirkes av energikrisen i Europa, med svært høye priser. Men det er ingenting som tyder på at dette blir en varig situasjon hvis vi bygger ut mer fornybar energi.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte i fjor høst en analyse som viser at en sterk kraftbalanse vil føre til mindre prissmitte fra Europa og dermed lavere strømpriser for norske forbrukere.

Styrer mot kraftunderskudd i 2027

Formålet med mellomlandskablene er blant annet å sikre oss mot kraftmangel i perioder med lite nedbør og lav kraftproduksjon her hjemme. Det har historisk skjedd omtrent hvert tiende år. Dersom vi ikke hadde et slikt energisamarbeid med Europa, måtte vi ha bygget ut mye mer kraftproduksjon i Norge for å sikre oss mot underskuddsårene. Denne produksjonen ville stått uvirksom i normalårene. Både økonomisk og miljømessig ville dette vært en dårlig løsning for Norge.

Slik det er nå, styrer Norge mot et kraftunderskudd allerede i 2027. Derfor trenger vi raskere utbygging av fornybar energi – på en mest mulig skånsom måte for naturen. Denne kraften vil komme norske forbrukere og industri til gode gjennom lavere strømpriser, nye arbeidsplasser – og ikke minst muligheten til å gjennomføre helt nødvendige klimatiltak.