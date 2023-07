Kultur betyr mye når man skal velge nabolag – også for etniske minoriteter

Forrige uke skrev Aftenposten om en familie som velger å ta datteren ut av nærskolen på Haugerud på grunn av for store kulturforskjeller. Ifølge debattantens forskning trekker mange barnefamilier i Oslo frem skolens betydning når de skal velge bosted.

Oslo som segregert by er et resultat av både «struktur» og frivillige valg.

Dette er et debattinnlegg.

Debatten der Oslos mangfoldige nabolag og skoler er tema er et stadig tilbakevendende fenomen. Debatten i seg selv er kanskje et tegn på at det «å skape en felles kultur der behovene til minoritet og majoritet balanseres», ikke synes å være enkelt.

At «samfunnet kommer til å falle fra hverandre» om en ikke innfører en «innvandringsstopp», slik Unge Høyre-leder Ola Svenneby synes å frykte, blir dog spekulasjon.

Det som synes klart, er at det mangfoldet Aftenposten har skrevet mye om, kan for noen være en kilde til friksjon og frustrasjon. For andre kan nabolagsmangfoldet være attraktivt, både i Drabantby-Oslo og i et mye omtalt Grønland, sentralt i Oslo.

Vår forskning har vist begge deler: Etnisk mangfold (i mangel på en bedre frase) kan både erfares som noe som forankrer beboere i et nabolag, og noe som skyver folk ut av det.

Trekker frem skolens betydning

Av noen kan et blandet nabolag oppleves som en rikdom eller et mer romslig sted sosialt sett sammenlignet med vestkanten. Andre kan oppleve det som truende, et sted med ukjente lukter, et sted barna ikke får «riktig norsk» barndom, ikke lærer nok på skolen eller et område en rett og slett er usikker på. Denne usikkerheten kjenner mange barnefamilier på, og da kan det være bedre å flytte først som sist.

Flere forskere har dokumentert hvordan skole er en viktig faktor for barnefamilier i Oslo – og at skolevalg gir segregasjon. Mange av de mine kolleger og jeg har intervjuet om nabolag og stedstilhørighet gjennom spørreundersøkelser, trekker frem skolens betydning. Da nevnes ofte elevsammensetningen. Noen ganger vises det eksplisitt til religiøse forskjeller.

Det kan nevnes at før etniske minoriteter ble et tema i Oslo-skolen, er skole så å si ikke nevnt i norsk flytteforskning. Dette kan tyde på at skole ikke var en viktig faktor før «innvandrere» i skolen ble et tema, særlig fra og med 1980-tallet.

Selvfølgelig er det mye annet som påvirker både nabolagsvalg og skolevalg, for eksempel boligstørrelse og -type, nærmiljøkvaliteter, parkeringsmuligheter, trygghet og sosiale relasjoner som slektsbånd. I nyere boligområder som for eksempel Ensjø ser det ut som tetthet og mangel på grøntområde er en større kilde til mistrivsel eller flyttelyst, selv om skole også her er et moment.

Både struktur og frivillige valg

Er det så sosial ulikhet eller klasseforskjeller som har størst betydning, mens kultur betyr mindre om man skal forstå trivsel på skole og i nabolag? Det er liten tvil om at kjøpekraft betyr noe for hvor vi bor. Det er også liten tvil om at klasselikhet synes å være viktig for å forstå valg av nabolag og dermed skolekrets. Klassene høyere opp i hierarkiet har bedre muligheter til å finne seg homogene nabolag.

Likevel viser vår forskning at kultur betyr mye – også for etniske minoriteter. Oslo som segregert by er både et resultat av «struktur» og frivillige valg: Folk bosetter seg i områder de har bånd til/trives i.

Når området endres – også i kulturell forstand – kan dette føre til mistrivsel og utflytting. Selv om skolebyråden ser ut til å nedtone betydningen av kultur, betyr tradisjoner, normer, verdier, oppdragelsesformer, livsstilspreferanser og religion mye for mange.

Flere barnefamilier vi har intervjuet i en rekke forskningsprosjekter fra 2007 og frem til 2020, har vektlagt slike «myke ting» når de forklarer hvorfor visse områder og skoler er uaktuelle. Derfor var jeg noe overrasket da en Norsk offentlig utredning (NOU) som skulle se på årsakene til at en by som Oslo er segregert, så å si hoppet over nettopp kultur da den ble offentliggjort i 2020.

Kan virke mot sin hensikt

Kanskje var det derfor utvalget anbefalte flere møteplasser i Oslos «utsatte» nabolag som tiltak for å skape bedre lokalsamfunn. På disse møteplassene skal beboerne møtes for så å skape bånd på tvers av grupper. Dermed får man fellesskap og økt trivsel.

Fellesarenaene var ofte arenaer for verdikonflikter mer enn et sted fellesskap ble dannet

Forskningen på sammensatte nabolag finner likevel at slike møteplasser ofte blir kilde til konflikter og ikke nødvendigvis fellesskap, blant annet fordi beboere har ulike ideer om hva som er passende bruk. Det fant jeg også i et homogent middelklassenabolag. Fellesarenaene var ofte arenaer for verdikonflikter mer enn et sted fellesskap ble dannet.

Det er faktisk ikke gitt at segregasjonsproblemer lar seg løse gjennom tiltak, kanskje særlig når ikke alt bunner i levekår. Faktisk kan tiltak ha uintenderte bieffekter, som for eksempel at politiske tiltak for «bedre blanding» på et klassetrinn eller i et nabolag fører til at de som har råd, forlater «tiltaksområdet».