Misvisende i Aftenposten

13.05.2023 01:00

I en artikkel i Aftenposten 9. mai slås det fast at regjeringen har en annen politikk enn flere andre vestlige nasjoner når det gjelder situasjonen for uigurer i Kina. Det er feil. Ingen regjeringer fra europeiske land har erklært at kinesiske myndigheters behandling av uigurene og andre minoriteter i Xinjiang utgjør et folkemord.

For den norske regjeringen er det et poeng å understreke at det er domstolers oppgave å avgjøre hvorvidt en alvorlig internasjonal forbrytelse har funnet sted. Andre regjeringer i Europa deler denne oppfatningen.

Begrepet folkemord er definert i FNs folkemordkonvensjon fra 1948 og Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol fra 1998. Det er et rettslig begrep med et klart definert innhold. Det er også i samsvar med rettsstatens prinsipper at karakterisering av forbrytelser bygger på domstolers bevisbedømmelse og rettsanvendelse fremfor statueringer på politisk grunnlag. Derfor er det domstolene som er best skikket til å foreta en slik vurdering.

I Norge har vi ikke hatt tradisjon for at vi foretar politiske vedtak i Stortinget om hvorvidt folkemord faktisk har funnet sted. Denne linjen har ligget fast under vekslende regjeringer, uavhengig av situasjon og land. Vi har holdt fast ved dette prinsippet enten det handler om Holodomor i Ukraina, overgrepene mot armenerne i Det osmanske riket, og IS’ overgrep mot jesidiene.

Når Kinas utenriksminister nå besøker Norge, skal vi snakke om saker vi er enige og uenige om. Menneskerettigheter er alltid tema på møter jeg har med kinesiske myndigheter.

Anniken Huitfeldt, utenriksminister (Ap)