10.000 boliger står på vent

Publisert: 31.08.2023 23:00

I en kronikk i Aftenposten 23. august skriver Henning Lauridsen og Erik Lundesgaard i Eiendom Norge at høye boligpriser i Oslo er politikk. De mener politikerne «kan fikse boligmarkedet hvis de vil». Men er det virkelig så enkelt?

Utbyggernes talerør foran dette valget er partiet Høyre, som nå lover tusentalls nyregulerte boliger og kortere saksbehandlingstid. Men hvordan et borgerlig byråd skal ha råd til flere saksbehandlere samtidig som de kutter to milliarder kroner i eiendomsskatt, er uklart. Faktum er at dagens rødgrønne byråd har regulert flere boliger pr. år i snitt enn det de borgerlige klarte sist gang de satt ved makten. Et maktskifte i Oslo vil med andre ord neppe gjøre boligsituasjonen bedre.

Hvis utbyggerne ikke setter spaden i jorden, nytter det heller ikke å love å fikse boligmarkedet ved å regulere flere boliger. Oslo har en ferdig regulert boligreserve på 10.000 boliger, som utbyggerne i prinsippet kunne ha startet bygging av i morgen. Det viser hvor avhengig boligprisene og boligmarkedet er av en håndfull store utbyggere i Oslo.

En del utbyggere bruker også unødvendig mye tid på omkamper. De siste fire årene har utbyggernes planleggingstid økt med 39 prosent, mens kommunens har økt med 15 prosent. Utbyggere som leverer gode, ryddige planer i tråd med bystyrets føringer, får raskere saksgang enn de som utfordrer krav til høyder, lysforhold og leilighetsstørrelse.

For det er en grunn til disse kravene. Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil at Oslo-folk skal kunne leve, ikke bare bo. Vi vil bygge attraktive nabolag som varer i flere hundre år, hvor studenter, eldre og barnefamilier kan leve side om side med gode, gratis og grønne møteplasser og et godt sykkel- og kollektivtilbud. Alternativet er at det bygges høyt, tett, med dårligere utearealer som gir dårlige bomiljø, stor gjennomtrekk av folk, misfornøyde beboere og dårligere nabolag. Det er en byutvikling MDG ikke vil være med på.

Arild Hermstad,

Byråd for byutvikling og leder, MDG