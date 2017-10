Dagens kortinnlegg, onsdag 11. oktober

Helsehjelp, ikke kriminalisering

Vi vil takke politioverbetjent Jan Erik Bresil for å argumentere godt for avkriminalisering av illegale rusmidler.

Politioverbetjent Bresil skriver i Aftenposten at det er umulig å drive forebyggende arbeid dersom illegale rusmidler avkriminaliseres. Ifølge Bresil er rullebladet viktig for å hindre uskikkede personer i å få jobber med lisenskrav og avverge omsorgssvikt. Dette er feil. Barnevernet kontaktes ved mistanke om omsorgssvikt uansett og fagpersoner kan inndra yrkeslisenser ved behov selv om vi har avkriminalisert. Poenget er å unngå rulleblad som stenger dørene for studier og yrkesvalg for unge mennesker, kun for å ha blitt pågrepet med ett gram hasj. Narkotika har gitt for lett tilgang til straffeprosesslovens bestemmelser om ransaking, pågripelser og beslag. Litt cannabis-rusk eller en ‘kvarting’ heroin har gitt politiet nærmest ubegrenset adgang til bestemmelsene om de kan knyttes opp mot en straffesak.

NRK avslørte i 2016 at politiet bøtela rusavhengige for 48 millioner kroner på fem år. Bresil forsvarer dette på Facebook med at bøtene også er for brudd på bortvisningsvedtak etter politiloven, som betyr at man kan bortvises fra det offentlige rom etter politiets forgodtbefinnende. Følger man ikke pålegget blir man bøtelagt. Klarer man ikke betjene boten må man sone. Dette er ikke forebygging. Soninger forbindes med høy dødelighet. Vi støtter Høyre og Arbeiderpartiets arbeid med lovendring. Fagpersoner som skal hjelpe, ikke straffe, vil iverksette bedre tiltak enn dette.

Kenneth Arctander Johansen, informasjonsansvarlig i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Ronny René Nielsen, tidligere politi og prosjektleder i A-larm

Er niqab og mobiltelefoner det samme?

I Aftenposten 9. oktober argumenterer førsteamanuensis Steven Ray Wilson for å tillate bruk av niqab på Universitetet i Oslo. I innlegget sammenlignes bruk av niqab med umotiverte studenter som surfer på mobilen i undervisningen. Å sammenligne mobilbruk med grunnleggende verdier som religionsnøytralitet og likestilling er underlig. Å bruke niqab er ikke tillatt i skoleverket. Ved alle videregående skoler i Oslo og Akershus er det i dag forbud. Elever som bruker niqab fjerner derfor ansiktstildekkingen på skolen, men bruker plagget utenfor skolens område. Denne løsningen er et alternativ også i høyere utdanning. Et relevant spørsmål for ansatte på universitet er: Vil du trives med at kollegene dine bruker niqab? Eller hva med universitetets neste rektor? Et prinsipp må tross alt gjelde for alle.

Heidi Gabrielsen, lærer

Rasjonalisering av følelser om ansiktsdekking

En gruppe universitetslærere bruker underlige argumenter i Aftenposten 5. oktober om bruk av ansiktsdekkende plagg ved universitetene. De hevder bl.a. at slike plagg «vil hemme kommunikasjon ved å stenge ute signaler og tilbakemeldinger som formidles gjennom ansiktsmimikk». Hvis spørsmål skal avgjøres på grunnlag av fakta og logikk, som er universitetenes ideal, hva skal man da med mimikk? Kan for øvrig ikke mimikk også være forstyrrende? Sist, men ikke minst: Faglig diskusjon pr. e-post eller telefon har sine begrensninger, men er det at man ikke ser den annen parts ansikt én av dem? Gruppen bør stå frem med reelle argumenter, ikke med forsøk på rasjonalisering av (i og for seg fullt forståelige) følelser.

Erik Nord, professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Satsing på bil gir ikke mer sykling

Vi sykler mindre enn i 1992, til tross for presseoppslag om sykkelsatsing, skriver Aftenposten. Det beste presseoppslaget var antageligvis det som sto i Aftenposten 9. september 2014, som viste at det ikke har vært noen sykkelsatsing, i alle fall ikke i Oslo. Det har vært mange løfter og planer. Men ingen gjennomføring. Vi sykler på veier, ikke på løfter og planer. Siden ca. 1992 har det vært en massiv satsing på bil. I Oslo ble Festningstunnelen ferdig i 1991, og i årene etter har man bygget Ekebergtunnelen, Svartdalstunnelen og Operatunnelen uten at man har lagt til rette for sykling på de samme strekningene.

Det har vært en storstilt motorveiutbygging, uten at man har lagt til rette for sykling. Slikt gir resultater, men ikke i form av mer sykling. Først rundt 2010/2011 begynte det å bli en satsing på sykkel i Oslo. Resultatene begynte vi å se rundt 2013. En reisevaneundersøkelse fra 2013/2014, som regnskapet og Aftenposten i hovedsak bygger på, får ikke resultatene av denne satsingen. Det går heldigvis i riktig retning, men det går langsomt. Særlig svikter staten når det gjelder å legge til rette for sykling langs riksveier.

Olav Torvund, Oslo

Fra vondt til verre

Ikke bare løsningen, men også prosessen. Det er kommet mange kritiske kommentarer til lokalisering, arkitektur og sikkerhet til forslaget om nytt Regjeringskvartal. I Aftenposten 4. oktober skriver Erling Dokk Holm, velrenommert kommentator i DN, et innlegg om det ikke er litt for mye som skurrer. Han sikter til firmaet Nordic som en sentral aktør bak vinnerforslaget Adapt, som også tegnet reguleringsplanen og utviklet et nært forhold til Statsbygg, ikke minst mer uformell informasjon enn de andre. Mandag 9. oktober hadde NRK et hovedoppslag hvor Karl Otto Ellefsen, tidligere rektor ved Arkitekt Høgskolen i Oslo og medlem av juryen for parallelloppdraget om nytt regjeringskvartal, sier til NRK: «Når man lager en reguleringsplan så gir man helt konkrete føringer for den konkurransen som skal gjennomføres. Det er det problematiske i denne saken».

Da Statsbygg la frem rammebetingelsene for reguleringsplanen for to år siden, ytret jeg bekymring for den åpenbart uforløste byplanen, og hevdet med all tydelighet at konkurransen også måtte omfatte byplanen. Den kompliserte og noe pinlige situasjonen som er oppstått kunne vært unngått ved å la alle syv konkurrentene få mulighet til å lage sin reguleringsplan. Det formelle juridiske er en sak, moral og anseelse er noe annet.

Sigmund Asmervik, siv.ark og dr. ing, professor emeritus