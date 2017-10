Det kan by på problemer når en person (agenten) opptrer eller handler på vegne av en annen (prinsipalen). Rent generelt har vi et prinsipalagent-problem når lojaliteten til agenten (den det forventes noe av) er for liten eller for stor overfor prinsipalen (den som det skal vises lojalitet mot).

Det klassiske «agentproblemet» i økonomi er administrerende direktør som maksimerer egen nytte, snarere enn aksjonærenes formue.

Agentens agenda

Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Norges Bank mister oppgaven med å forvalte Oljefondet. I Gjedrem-utvalgets utredning er man opptatt av faren for at de som forvalter oljemilliardene, ikke er fullt ut lojale overfor eieren av pengene, nemlig Finansdepartementet. Egeninteressen til forvalterne kan anspore til en adferd som eieren – i siste instans oss alle, det norske folk – ikke er tjent med.

Morten Uglum

I litteraturen om prinsipalagent-problemet tar man for gitt at agenten har sine egne interesser, som avviker fra prinsipalens. Lojaliteten er liten. Da gjelder det å finne frem til mekanismer som gjør at agentens agenda i større grad sammenfaller med prinsipalens.

Men hva om prinsipalen kan plukke lojale agenter? Eller over tid kan påvirke agenten til å bli mer lojal i sin adferd? Da blir det mindre behov for kostbar kontroll og dyre incentiver.

Lojalt embetsverk

Kjetil Lund var statssekretær (Ap) i Finansdepartementet fra 2009 til 2013. I en kronikk i Aftenposten den 15. august i år, skildrer han dagen Siv Jensen (Frp) tok over. Sigbjørn Johnsen, med sine politiske medarbeidere og øverste embetsmenn, står oppstilt i rekke på finansministerens kontor. Inn kommer Siv med sine statssekretærer.

Én etter én hilser den ene rekken av folk på den andre rekken, helt opp til Johnsen.

«Og da – akkurat i det øyeblikket – skifter lojaliteten til embetsverket. Nå var Siv Jensen finansminister i Norge.»

Kan det bli bedre? Nå er det Jensens tur til å kunne glede seg over et dyktig embetsverk. Som er lojale til fingerspissene. Embetsverket i Norge har sjelden en egen agenda. Dermed unngår man prinsipalagent-problemet.

Nei til Gjedrem-utvalgets forslag

Med Oljefondet lagt innunder Norges Bank trenger ikke prinsipalen (Finansdepartementet) å ta i bruk ekstra incentiver eller kontroll utover det som forvaltning av åtte tusen milliarder kroner tilsier for å få agenten (Norges Bank) til å oppføre seg som departementet vil. Norges Bank vet hva Finansdepartementet ønsker, og kan identifisere seg med disse ønskene.

Imidlertid dukker «agent-problemet» opp i neste ledd – mellom NBIM og Norges Bank. Forvaltningsorganisasjonen, Norges Bank Investment Managment, har en annen kultur enn sentralbanken. Men med hjem i Norges Bank holdes finansakrobatenes kultur i tømme.

Om Oljefondet legges under et nytt særselskap, slik Gjedrem-utvalget vil, øker risikoen for mer akrobatikk.

At statens pensjonsfond utland på mange måter er en uting for vår sentralbank, kan man gjerne mene. Men det er i så fall en uting vi kan leve med. Å ta risikoen på en ny modell for forvaltningen av oljemilliardene vil jeg ikke være med på.

