Vi tilhører Norges største ungdomsorganisasjoner for klima og miljø. Vi ønsker oss en trygg fremtid uten biltrafikk, klimagassutslipp og helsefarlig luftforurensing.

Og vi er ikke de eneste: Én av tre vil at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisen som i koronakrisen.

Regjeringen bryter egne valgløfter

Nylig kunne vi lese at norsk natur forsvinner, bit for bit. Vi kan ikke asfaltere ned mer natur og matjord. Men det er det som er i ferd med å skje. Akkurat nå pågår et ko-ko spill fra regjeringen for å presse Oslo og Viken til å godta utvidelse av E18.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) truer med å trekke støtten til flere viktige kollektivprosjekter, som lavere kollektivpriser, ny T-bane til Fornebu og til Lørenskog, og en ny T-banetunnel i Oslo som vil gi flere T-baneavganger.

Hareide og resten av regjeringen lever i sin egen alternative virkelighet, hvor de ikke hører på faglige råd eller lokal motstand bare fordi det ikke passer dem. De bryter sine egne valgløfter som garanterte for Fornebu-banen og kraftigere klimatiltak.

Forskningen er krystallklar: Mer vei gir mer kø og flere biler i byene. Hvorfor skal vi da i krisetid bruke enorme summer på en E18-utvidelse, når den er uønsket lokalt?

Veivesenet anslår at prosjektet som skulle kostet 10 milliarder i 2013, nå vil ende på vanvittige 60 milliarder kroner. 45 av milliardene skal komme fra nye bommer. Da må en pendler betale anslagsvis 27.600 kroner i året for å kjøre på nye E18 Asker-Oslo.

Det er svindyrt selv for rike Bærumsbilister, og dypt usosialt for alle andre.

Ultimatum på ungdommens og miljøets vegne

Vi har derfor en bønn til politikerne i Viken og Oslo: Ikke la dere presse. Stå sammen mot Høyre-regjeringen! Vi trenger bedre og billigere kollektivtilbud, raskere tog og flere sykkelveier.

Vi trenger noen som stiller ultimatum på ungdommens og miljøets vegne – ikke for unødvendige veiprosjekter.

Den tidligere miljøministeren sier han «føler seg trygg på» at det er motorvei vi unge ønsker oss. Det er det ikke. Vi lover ungdomsopprør helt frem til E18-prosjektet skrotes.

Innlegget er skrevet på vegne av:

Nora Selnæs, Oslo Grønn Ungdom

Nina Amin Kadir, leder Akershus Grønn Ungdom

Rose Jahanfarah, leder Viken Grønn Ungdom

Mansoor Hussain, leder AUF Oslo

Mina Jørgensen Bergem, leder Oslo Solialistisk Ungdom

Audun Nistad, leder Viken Solialistisk Ungdom

Ole Jakob Bae Næss, leder Spire Oslo

Joni Lundevall, leder Natur og Ungdom Oslo

Aurora Kobernus, leder Naturvernstudentene på UiO

Hanna Lein-Mathisen, leder Unge Venstre Oslo

Benedikte Espeland, leder Oslo Grønne Studenter