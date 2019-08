I sin kommentar 18. juli, «Sex ikke bare for «unge» eller «normale»» påpeker Ingeborg Senneset noe som er like innlysende som det er uforståelig. Vi lever i et samfunn som er besatt av sex, men bare på bestemte premisser. Vi løfter frem ungdom, overflate og det performative. Vi nedspiller kroppslig variasjon og sårbar kroppslig erfaring.

Senneset fokuserer på helsefeltet og skriver om dets berøringsangst for det intime – at mennesker med kroniske sykdommer, med funksjonsnedsettelser, med institusjonserfaring, ikke får råd og informasjon som ville vært selvsagt på andre livsområder. Dette er viktig: Sex er et praktisk og logistisk spørsmål.

Handler om fremstilling og fremtid

Men sex handler også om fremstillinger. Fra min egen erfaring med nettdating husker jeg hvor vanskelig det var å fremstå som rullestolbruker i et forum der positiv selvfremstilling er avgjørende – å skulle vise frem en side av livet som, slik Senneset formulerer det, blir plassert i en «ikke-sex-boks». Slik kan det være for alle som «har noe med seg», alt som ikke passer inn.

Sex handler også om fremtiden. Da jeg ble sammen med hun som nå er min kone, fikk hun mange spørsmål om hva i all verden hun holdt på med. Det å være sammen med en rullestolbruker var én ting (hadde vi rullestolen med opp i sengen?), men hva om det ble alvor – skulle vi stifte familie, skulle vi ha barn? Det fantes ingen kulturelle fortellinger, der sex, kjærlighet og funksjonshemning hørte sammen.

Dette er et samfunnsproblem. En ting er kulturelle fortellinger. Det hjelper med synlige og seksualiserte figurer og skikkelser – med rollemodeller. Jeg er ikke kortvokst, men jeg kjente glede i det den kortvokste skuespilleren Peter Dinklage ble erklært for sexsymbol etter å ha fått sitt gjennombrudd i TV-serien «Game of Thrones».

Utilgjengelige datesteder

Kultur er naturligvis ikke alt. Som rullestolbruker måtte jeg også finne et sted for faktisk å kunne dra på en date. En brøkdel av Oslos utesteder er tilgjengelige. Hvor sexy er det å være den som ikke vil, eller kan, gå på de fleste stedene? Hvor sexy er det å være den vrange, den vanskelige?

Fortellinger møter fremtidsbilder møter kultur møter samfunn. Som kjent handler alt om sex, bortsett fra sex, som handler om makt. Sagt på en annen måte krever seksuell frigjøring også fysisk og sosial frigjøring.

Det kommer til å kreve at vi bygger et langt mer inkluderende samfunn enn det vi har i dag. Inkludering på det seksuelle feltet dreier seg om aksept og omfavnelse av ulike legninger, kjønnsuttrykk og preferanser, men det har også en svært konkret fysisk side.

80 prosent av norske grunnskoler er mer eller mindre utilgjengelige for bevegelseshemmede. Det markerer begynnelsen på segregeringsmekanismer som gjerne varer livet ut.

Mindre inkludering betyr mindre sosialisering, og sosial kompetanse er en viktig del også av det å bli i stand til å flørte. Det er begrenset hva helsepersonell kan bidra med her: Det handler om hele samfunnet. Det kommer til å koste.