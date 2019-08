Problemene med plastforsøplingen i havet kan virke overveldende og uoverkommelige. Heldigvis finnes det flere måter alle vi kan hjelpe til på. Her er våre tips til strandrydding i ferien.

Økende bevissthet. Flere er blitt bevisst på omfanget av plastforsøpling i havet de siste årene. Strandryddedagen ble arrangert for første gang i 2011. I år var det minst 40.000 frivillige som samlet inn totalt 46 tonn avfall, i regi av Hold Norge Rent. Deres motto er «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt».

Emneknaggen #5forhvalen på Instagram, med mer enn 5000 innlegg i skrivende stund, viser folk fra hele landet som poster bilder fra sine bidrag til strandrydding.

Privat/Kirsten Fladby Jarneid

Bidrar med noe konkret

Hva kan vi gjøre? Det er lett å føle seg handlingslammet av store miljøproblemer som klimakrisen, tap av naturmangfold og forsøpling. Når vi vet at forsøplingen vi ser på strendene bare er toppen av isfjellet, er det lett å miste motet. Vi mennesker er heldigvis skrudd sammen slik at det føles godt å kunne bidra med noe konkret. Mange har tilhørighet til strandsoner som besøkes i løpet av sommeren. Kanskje kan det være hyggelig at flere i lokalmiljøet går sammen og har en felles dugnad. Vår erfaring er at det kan være lurt å prioritere å fjerne de store gjenstandene, som havet kan ta tilbake med flo dersom de ikke blir plukket. Disse kan oppløses over tid til små biter som både fisk og fugl kan forveksle med mat. Men små plastbiter er også viktig å fjerne før de forsvinner inn i magen til en fisk eller en fugl.

Privat

Mange måter å ta samfunnsansvar på

«Inn på stranden»? Mange norske gårder har gode erfaringer med Inn på tunet. Hva med å utvide ordningen til «inn på stranden»? Strandrydding kan være en terapeutisk aktivitet, med gevinster både for fysisk og psykisk helse.

I tillegg til å være meningsfylt og nyttig, kan aktiviteten minne oss på at vi mennesker er en del av noe større enn oss selv og at det er mange måter å ta samfunnsansvar på. Vi lever i et individualistisk samfunn med mye fokus på «meg» og «mitt», og vi tror mange kunne ha godt av å fokusere mer på hva man selv kan bidra med til samfunnet.

Våre tips til strandrydding:

1) Husk ryggsekk for å bære med deg dagens fangst når du er ferdig, i tillegg til store og små plastposer.

2) Ta gjerne med hansker dersom du kommer over noe som er litt grisete eller avfall som må håndteres med varsomhet.

3) Ta med vann og niste så kan du nyte lunsjen på stranden hvis du trenger en pause, eventuelt badetøy.

4) Du trenger ikke å sette av hele dagen, kanskje holder det med én til to timer?

5) Henting: Ta med avfallet til nærmeste avfallsstasjon. Du kan også kontakte en nabo eller @inthesameboat for henting. Dersom du lar avfallet stå igjen for henting, husk å sikre det sånn at hverken vind eller havet tar ting tilbake.