Skadeskutt barn søker skreddersydd hjelp

Heidi Svendsen Tessand Psykologspesialist/prosjektleder Stillasbyggerne, Ahus

Å hjelpe barn som «Magnus» er komplisert, skriver psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand. Illustrasjonsfoto: Jakub Janele / Shutterstock / NTB scanpix

Barn som har opplevd alvorlig omsorgssvikt, må få tilgang på den beste hjelpen. De nye masterutdanningene i barnevern kan føre til det motsatte.

Debatt

I en trang leilighet ligger «Magnus» på en madrass. Han prøver å sove, men er så sulten. Mamma har med en kunde hjem, og det kommer ekle lyder fra soverommet.

På sofaen ligger det en mann med en sprøyte i armen. «Magnus» vet ikke hvem mannen er. Lillesøster gråter. Han trekker henne inntil seg. Shhhh. Skal jeg synge en nattasang?

Generelle tiltak mot kompliserte problemer

De siste årene har barnevernet vært under et enormt press. Tilsynsrapporter inneholder rystende beskrivelser av manglende samhandling og barn som faller mellom stolene i hjelpeapparatet. Det etterlyses tverrfaglighet og høyere kompetanse.

Å hjelpe barn som «Magnus» er komplisert.

Familien sliter med rus, traumer, sosiale og økonomiske problemer. For å gi dem et helhetlig tilbud kan flere hjelpere være aktuelle: Nav, barnevern, skole, barnehage, sykepleier, lege og psykolog. Kanskje noen i familiens nettverk kan bistå. Et slikt hjelpelag må være koordinert og ydmykt i møte med folk som sliter.

Heidi Svendsen Tessand. Privat

Erfaringen vår er at problemer ofte besvares med generelle barnevernstiltak i stedet for skreddersydde tiltak. Tiltakene burde baseres på skarp analyse av denne familiens behov, ikke på hva som er typisk i familier med omsorgssvikt.

Generelle tiltak er ikke potente endringsagenter. Hvis du blir lagt inn på sykehuset med mageproblemer, vil du vite hva som kan hjelpe akkurat deg, ikke hva som generelt hjelper folk med mageproblemer.

Retningslinjer for nye utdanninger

Et av forslagene for å øke kompetansen på skreddersøm i barnevernet, er krav om utdanning på masternivå. Kunnskapsdepartementets forslag til retningslinjer for nye utdanninger har høringsfrist 30. september.

Utgangspunktet burde ha vært den unike posisjonen barnevernsansatte har som koordinatorer. De er de eneste med mandat til å få informasjon fra mange aktører. De har tilgang på eksperter som kan bli del av laget som skal hjelpe «Magnus».

I stedet velger Kunnskapsdepartementet det motsatte: Barnevernsmastere skal ha detaljkunnskap om en rekke temaer som andre er eksperter på. I tillegg skal de lære å drive forskningsprosjekter. Koordinering og samarbeid med andre profesjoner er nevnt i bisetninger i stedet for overskrifter.

Millioner ruller ut, tretthet ruller inn

Hvis retningslinjene vedtas, frykter vi at barneverntjenesten blir mer lukket mot andre tjenester. Vi trenger det motsatte: En sterk aktør som er ekspert på det ingen andre tar nok ansvar for, nemlig samhandling og koordinering av skreddersydde tiltak.

Hvis vi ikke koordinerer godt, bommer tiltakene, og vi må prøve igjen. Da ruller millionene ut og tiltakstretthet inn. Det kan føre til skjevutvikling. 76 prosent av ungdom på barneverninstitusjoner har psykiske lidelser. 49 prosent av unge innsatte i fengsler er utsatt for mishandling i barndommen.

Myndighetene må vektlegge kompetanse på koordinering og skreddersøm i de nye masterutdanningene. Hvis ikke, kan vi risikere at ekspertisen ikke kommer de mest utsatte barna i samfunnet til gode.

