Nytt lokalsykehus på Aker vil gi bedre tilbud til befolkningen i store deler av Oslo. På samme måte gir et nytt regionsykehus bedre tilbud til pasienter ikke bare i regionen, men i hele landet. Nytt lokalsykehus og samling av regionsykehusfunksjoner gjør at vi får riktig kompetanse på riktig sted.

Anders Bayer

Helsetjenesten er nivådelt. En rekke forebyggende tiltak reduserer sykeligheten i befolkningen. Røykestopp er kanskje et av de beste eksemplene. De som likevel blir syke, behandles først og fremst i primærhelsetjenesten. På denne måten reduserer vi behovet for behandling på sykehus.

Det primærhelsetjenesten ikke håndterer, skal lokalsykehusene ta hånd om. Det lokalsykehuset ikke kan ta hånd om, håndteres på regionsykehus. Både for kvaliteten og for kostnadene er det viktig at pasientene ikke behandles på et for spesialisert nivå.

Denne arbeidsdelingen ligger til grunn for planene for de fremtidige sykehusene i Oslo.

Aker blir et stort akuttsykehus der pasienter, som får dette som sitt lokalsykehus, kan få det meste av sin behandling for vanlige sykdommer. Dette gjelder både i akuttsituasjoner og ved planlagt behandling. Befolkningen som sogner til Aker, skal føle seg godt ivaretatt på det som blir et av landets største akuttsykehus. Kompetansen bygger vi på den vi i dag har på Ullevål sykehus.

Kompetansen føres videre

Bjørnar Moxnes (Rødt) advarer i et debattinnlegg i Aftenposten 29. mars mot å kløyve akuttsykehuset Ullevål i to.

Ullevål har landets beste traumemiljø. Kompetansen og kulturen på Ullevål var viktig i forbindelse med terrorhandlingene i 2011. Den er svært verdifull for akutt skadede og for andre fagmiljøer på sykehuset. De ti årene som er gått siden opprettelsen av Oslo universitetssykehus, har vist at kulturen ikke sitter i veggene. Den sitter i menneskene. Vi ønsker å ha både personell, kultur og kompetanse med videre til de nye sykehusene.

Kvalitet, helsepersonell og penger

Den nevnte nivådelingen forklarer hvorfor vi planlegger å behandle flest mulig pasienter på Aker, om det er fødende og nyfødte, akutt skadede eller andre pasienter. Aker må ha et høyt antall pasienter for å bli flinke på sitt. Kun de som har behov for mer spesialisert behandling, skal behandles på regionsykehuset Rikshospitalet.

Men for å sikre nødvendig volum for traumefunksjonen, skal Rikshospitalet også være lokalsykehus for tre bydeler. Skillet mellom lokal- og regionsykehus gir en fornuftig bruk av helsepersonell. Mangel på helsepersonell er landets største utfordring fremover. Sykehusene, særlig i andre deler av landet, mangler allerede i dag spesialister innen flere fagfelt.

Modellen gir også god samfunnsøkonomi. Det er billigere å forebygge enn å behandle, billigere å behandle i primærhelsetjenesten enn på sykehus og billigere å behandle på lokalsykehus enn på regionsykehus.

Bygger sykehus for alle

Regnestykket til Moxnes går, så langt vi kan se, ikke opp. Driftsutgiftene blir for store med drift både på Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Det samme blir behovet for flere fagfolk, fordi vi ikke får samlet regionfunksjoner på ett sted. Å fortsette med Ullevål og Rikshospitalet og samtidig bygge et nytt stort Aker sykehus, er ikke god samfunnsøkonomi.

Vi er svært oppmerksomme på at det er utfordringer ved modellen for Aker og Rikshospitalet som påpekes ikke minst av fagmiljøene. Disse arbeides det med å finne løsninger på sammen med fagfolkene. Helt frem til de nye sykehusene står ferdige skal vi utvikle fremtidens virksomhet med nye arbeidsmetoder for diagnostisering og behandling, ta i bruk bedre medisinsk teknisk utstyr, etablere samarbeidsformer, transportmetoder og organisasjonsformer.

Fremtidens sykehus bør ikke bygges på bakgrunn av nyhetsbildet og dem som roper høyest. Brorparten av pasienter, pasientforeninger og fagmiljø er dem som ikke preger nyhetsbildet. Vi skal planlegge sykehus for alle.

