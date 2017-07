Ytringsfrihet og feilaktige påstander | Tarjei Ellingsen Røsvoll

I Andreas Slettholms forsvar for nazistenes ytringsfrihet 13. juli skriver han at vernet for politiske ytringer i Norge er sterkt. Dette har han rett i. Å bruke holocaustfornektelse som et eksempel på en politisk ytring derimot – det synliggjør en vanlig misforståelse: Gale påstander er ikke politiske ytringer. I saken Garaudy versus Frankrike var en holocaustfornekter dømt. Her uttaler Den europeiske menneskerettsdomstolen at ytringsfriheten ikke gir noe vern fordi «disputing the existence of clearly established historical events, such as the Holocaust, [does] not constitute historical research akin to a quest for the truth».

Blant annet fordi nazister livnæres av revisjonisme sier domstolen: «Disputing crimes against humanity is one of the most severe forms of racial defamation and of incitement to hatred of Jews».

Slettholm burde lese dommen. Jeg tviler på at han synes jeg skal få lov å finne opp forbrytelser han har gjort, for så å spre dette til grupper som ønsker ham fjernet fra jordas overflate uten å møte reaksjoner. At vi ikke tar dette poenget like mye på alvor fordi det er snakk om en gruppe mennesker – det er rart, ikke noe å feire.

