Dagens korte innlegg | torsdag 17. august

Gode bispekandidater i Oslo

Einar Gelius raljerer i Aftenposten lørdag 12. september med kandidatene til å bli biskop i Oslo og tolker dem i verste mening. Han hevder at han savner evne og vilje til teologisk refleksjon og at de ikke har noen klar og tydelig stemme. Gelius må ha fulgt dårlig med. Både før og etter nominasjonen har de fem kandidatene i betydelig grad bidratt med både teologisk refleksjon, også om synd og skam, og vært tydelige stemmer. Flere av kandidatene har vært modige og klare i sin forkynnelse og gjort nettopp det Gelius etterlyser og må sies å være preget både av kraft og energi. Gelius hevder videre at tallene for dåp og konfirmasjon synker dramatisk i Oslo. Det er riktig at tallene er synkende, men å kalle det dramatisk er å overdramatiseres. I fjor så vi faktisk at antallet døpte barn av foreldre der minst en er medlem i Den norske kirke var stigende og antallet unge som konfirmeres er stabilt. Avslutningsvis viser Gelius til bispetilsettingene i Stavanger og Nidaros og hevder at det her er valgt den konservative og tradisjonelle profilen. Her må Gelius enten være feilinformert eller snakke mot bedre vitende. Å avskrive de nye biskopene i Nidaros og Stavanger med slike merkelapper er useriøst og gir et ensidig bilde.

Kort sagt: Det er ikke dekning for Gelius’ påstander. Jeg føler meg trygg på at vi får en god biskop i Oslo.

Gard Sandaker-Nielsen, leder av Oslo bispedømmeråd

Ta vare på det historiske Oslo

Kvadraturen har en høy andel kontorer og næringslokaler, men veldig få folk bor i området. Å øke andelen boliger er et viktig virkemiddel for å få mer liv i Kvadraturen etter arbeidstid.

Forslaget om boliger i Skippergata er et godt initiativ. Likevel kan det ikke godtas å rive en godt bevart bygård som er en del av den historiske murbyen Oslo i et område med nasjonal verneverdi. Det kan ikke være sånn at vi må rive den historiske byen for å få den til å fungere bedre.

Selvfølgelig må man også i Kvadraturen kunne bygge om og gjøre endringer i bygningsmassen. Poenget er at det må gjøres med respekt for de kulturhistoriske verdiene og den bygningsstrukturen som allerede finnes i byen og som er en del av Oslos identitet.

Den gateopprustningen som har skjedd i Prinsens gate må fortsette i hele Kvadraturen, slik at vi får et bedre tilrettelagt gatenettverk med plass til mennesker. For Venstre er det viktig at vi utvikler byen med kvalitet. Et godt sted å begynne er ved ikke å rive det som er igjen av det historiske Oslo.

Ola Elvestuen (V), stortingskandidat

Martin Kolberg må be om unnskyldning

Martin Kolberg kommer i Aftenposten 12. august med kraftige utfall mot private selskaper som leverer helse- og velferdstjenester. Han mener Økokrim bør granske hele bransjen. Dette er uvanlig grove påstander mot en bransje som består av hundrevis av store og små bedrifter og eiere som leverer helse- og velferdstjenester til ti tusenvis av brukere.

Jeg er selv en av eierne Kolberg anklager. Jeg og min familie har bygget opp et de største private helseforetakene i Norge med 2700 ansatte. Hver eneste krone som er tjent på driften er reinvestert i selskapet, og overskuddet brukes til å videreutvikle behandlingstilbudene, pusse opp byggene og øke kapasiteten. Vi skaper faste jobber og opprettholder viktige, lokale fagmiljøer og behandlingstilbud.

Norges helse- og velferdsgründere burde vært hyllet av alle politikere. Vi leverer bedre helse- og velferdstjenester tjenester til en vesentlig lavere kostnad enn hva det offentlige selv klarer.

Kolberg bør be landets velferdsgründere om unnskyldning for sine uttalelser. Uten oss ville både helsevesenet, undervisningssystemet og barnehagedriften brutt sammen.

Tom Tidemann, arbeidende styreformann i Unicare

Slutt stakkarsliggjøringen, still krav til rusmisbrukere

Jeg er nykter rusmisbruker og oppholder meg for øyeblikket på et slags behandlingssted. Her trenger man ikke stå opp før klokken 10 på hverdager, kanskje fordi NAV åpner 11.

Ingen blir stilt krav til overhode og bare driver dank hele dagen. Hvis de stiller krav til noen, så drar de jo herfra, og da kan de jo dø. Et annet eksempel er da jeg var på en rusfri båttur i regi av foreningen «Alle kan bli rusfri» med Øyvind Arntzen, (bra opplegg). Da var det ei ung jente som ønsket å bli med. Ruskonsulenten hennes ville ikke tillate at hun ble med, for hvis hun var nykter i en måned kunne hun jo dø når hun kom tilbake, siden toleransenivået ville forminskes. Man kan visstnok ikke stille krav til noen som ruser seg, for da kan man jo såre følelsene deres når mestring feiler. Så løsningen er å gi disse menneskene metadon og subutex. (I tillegg så er det noen som prater om å dele ut heroin til folk(!?)). Sidemisbruk som hasj og alkohol er blitt akseptert som tilleggsrusmiddel til disse medisinene, for «det er jo bra at de ikke tar heroin i hvert fall.» Hva er det som egentlig skjer? Still mer krav. Bruk mer tvang. Samfunnet må slutte å stakkarsliggjøre folk og heller unnskyld uttrykket, «sparke dem i ræva», for å hjelpe dem.

Det minste man burde gjøre er å sparke folk ut av senga klokken seks om morgenen for å forberede dem på en vanlig dag. Gi dem arbeidstrening åtte timer hver dag og nekte dem medisiner som ikke er livsviktige.

Frank Poverud