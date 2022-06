Innfasing av nye helikopter til Forsvaret bør skje på Bardufoss

Roar Sollied Leder, Målselv Venstre

Rolf Austgard Oberstløytnant, pensjonist

8 minutter siden

Regjeringen har besluttet å heve kontrakten og avslutte innfasingen av NH90-helikoptrene i Forsvaret.

Bardufoss flystasjon er mest operativ og har teknisk kompetanse på helikopter.

Regjeringen hever kontrakten og avslutter innfasingen av NH90-helikoptrene i Forsvaret. Helikoptrene skal leveres tilbake, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på en pressekonferanse fredag 10. juni. Det kom som et sjokk.

Uten en plan for erstatning, ivaretagelse av personell og kompetanse og uten en hånd til lærlinger hos Forsvaret og Kongsberg Aviation Maintenance Services, som tar fagprøve på Bardufoss.

Bardufoss flystasjon, som ble rehabilitert og fikk en betydelig ny infrastruktur for å være Forsvarets hovedbase for helikopter, står nå uten helikopteroppgaver.

Oppsummert, unntatt Redningstjenesten, er helikoptersituasjonen i Forsvaret pr. dags dato slik:

Kystvaktfartøyene mangler helikopter.

Lov og orden på havet blir ikke fullt håndhevet før kystvaktfartøyene får helikopter embarkert , i tillegg er disse helikoptrene særdeles viktig for miljøovervåking.

Ingen kjente sivile helikopter er utstyrt slik at de kan leies for operasjoner fra havgående fartøy. Sivile helikopter kan i kystvaktrollen operere fra land og da med reduserte operasjonsområder.

Fregattene mangler helikopter. Uten helikopter er fregattene et sårbart og særdeles svekket våpensystem.

Hæren mangler helikopter for vertikal forflytning, som våpenplattform og for evne til hurtig redning. Ved internasjonale operasjoner stilles det krav om berging innen én time.

Spesialstyrkene venter på utskifting av sine Bell 412-helikopter.

Bevar kompetansen

Studier (unntatt offentlighet) har vist at Norge kan velge et enhetshelikopter som kan dekke alle funksjoner. Et alternativ er det velprøvde Sea Hawk, eller Black Hawk, som er samme helikopter i litt forskjellig konfigurasjon.

Velges et allerede anerkjent og tilgjengelig helikopter som enhetshelikopter, kan denne type helikopter allerede leies inn med en operativ og teknisk utdanningspakke. Slik bevares helikopterkompetansen i Forsvaret og på Bardufoss.

En rask og enkel konseptvalgutredning (KVU) kan benyttes ved anskaffelse av hyllevarer og bør være i Forsvarets interesse.

Bardufoss best egnet

Sea Hawk og Black Hawk er helikoptre som vil bli faset ut av det amerikanske forsvaret i løpet av 10–15 år. Det vil være en optimal løsning å leie denne type helikopter til Kystvakten, Fregattvåpenet, Hæren og Spesialstyrkene og så kjøpe samme helikopter som USA bestemmer seg for. En bonus er at norske helikopterpiloter får sin grunnutdannelse på Hawk-helikoptrene.

Bardufoss flystasjon har best helikopterinfrastruktur i Forsvaret. Den er mest operativ og har teknisk kompetanse på helikopter. I samarbeid med fylkeskommunen, Forsvaret og Kongsberggruppen er det her organisert en betydelig flymekanikerutdannelse for å dekke militære og sivile behov. Innfasingen av nye helikopter til Forsvaret bør derfor skje på Bardufoss, som er lokalisert i kjerneområdet til Hæren og nær de prioriterte operasjonsområdene til Sjøforsvaret.