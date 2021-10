Kort sagt, tirsdag 26. oktober

Firer i matte og intelligentsiaen. Mal Munchmuseet gult.

Firer i matte og intelligentsiaen

Lykkelig er du som er født med det rette mattegenet. Da kan du smykke deg med et evnenivå som kan sprenge alle IQ-indikatorer, du kan mestre og videreutvikle deg i arbeidslivet, bare du har en firer i matte.

Slik står det å lese i Rudi Myrvangs kortinnlegg i Aftenposten 21. oktober. Han er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og burde vite hva han snakker om. Eller gjør han det?

Hvis hver fagdisiplin suverent og arrogant skulle stille krav om sine kjepphester, ville læreryrket miste mange talenter. Hvem er født med kommaregler i norsk, Oxford-dialekt i engelsk eller baklengs salto i gym?

Som psykolog burde Myrvang vite at det finnes et utall andre medfødte ferdigheter som skal til for å lykkes i arbeidsliv og skole. Hvis han har glemt dem, kan jeg minne ham på noen eksempler: Interesse for faget, adekvat utdanning (selv med svakere mattegen) evne til samarbeid, formidlingsevne og ikke minst høy EQ, emosjonell intelligens, innlevelse i andres verdier – og medfølelse.

Så får heller firerbanden melde seg inn i Mensa.

Arne Hagen, pensjonert lærer og musiker, Rjukan

Mal Munchmuseet gult

Det går mot mørkere tider. Grått og dystert fremstår Munchmuseet med sine metallplater som ligner autovern. Mal det sitrongult!

Gjerne med islett av smaragdgrønt, så vil det lyse opp i en grå bydel, og kanskje i vårt sinn. Det vil være helt i den verdensberømte malerens ånd!

Håper på en lys og mild vinter.

Ulf Nestvold, Oslo