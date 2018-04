Et søk i Google på «skam» gir 3.850.000 treff. Ordet preget året 2017 i Norge. Forfatter, dramatiker og regissør Øystein Stene kritiserer meg i egenskap av historiker for ikke å føle skam, på vegne av vår krigsgenerasjon, for det som skjedde med jødene i Norge under krigen.

Rent bortsett fra det faglig uholdbare i denne måten å argumentere på, avslører Stene i sitt innlegg en total mangel på forståelse for hva det vil si å være okkupert og hva det koster å stå opp mot et dødelig maktapparat. Samtidig nærmest håner han minnet om dem som gjorde nettopp det, noe han kaller «å varme oss på heltefortellinger». Til alt overmål er han «ikke sikker på om vi har så mye å lære av det».

Jeg har ikke etablert «en retorikk»

Stene har ikke tatt seg bryet med å sette seg inn i de faktiske forhold, noe som krever innsats gjennom lesning av faghistoriske bøker, men som til gjengjeld gir innsikt. Hans visitt innom Danmark, med setningen «Slike grep berget de fleste danske jøder i en tilsvarende aksjon», vitner om manglende historisk kunnskap.

Han spanderer en setning på de tusenvis av norske kvinner og menn som risikerte livet for å berge jøder fra å bli arrestert: «At mange jøder også ble smuglet ut med hjemmefrontens hjelp, er det heller ingen tvil om.» Nei, ikke så langt. «Men derfra å etablere en retorikk som om nordmenn som sådan var uskyldige for den største etniske rensingen på norsk jord, grenser til revisjonisme», skriver forfatteren.

Jeg har ikke etablert «en retorikk». Jeg har argumentert ut fra den faghistoriske forskningsstatus som er etablert på området.

Alminneliggjør antisemittisk tankegods

Ingen har hevdet at det ikke var nordmenn som var skyldige. Det står klart også i mitt innlegg.

Men skyldfordelingen mellom okkupasjonsmakten og nordmenn som sådan er i de siste årene kommet helt ut av proporsjoner. Det uskyldiggjør, i ordets alle betydninger, den nazistiske ideologi, ja det alminneliggjør et forbrytersk antisemittisk tankegods ved å smøre det tynt ut over et helt folk, et folk som, med to-tre prosents unntak, totalt avviste nazismen.

