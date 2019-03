Ny E18 mellom Bærum og Asker er tvingende nødvendig for kollektivtrafikken og syklistene – men ikke for privatbilistene.

Ekstraordinært høye bompenger på denne mest trafikkerte og forurensende veien i Norge er nok nødvendig for å få flere til å reise kollektivt. Men skal kollektivtrafikken fungere, må bussen få fremkommelighet på E18. Dette sikres i Statens vegvesens planer.

Alvorlig situasjon

Ordførerne i Asker og Bærum understreket i Aftenposten 18. februar at «bygger vi ny E18, oppnår vi store byutviklings- og miljøgevinster samtidig som vi legger til rette for mer effektiv transport av varer».

De fremholdt at «ny E18 mellom Asker og Bærum er en nasjonal hovedpulsåre, et byutviklingsgrep og et nødvendig miljøtiltak for å begrense støy og bedre luftkvaliteten».

Dette veiprosjektet er av stor, nasjonal viktighet. Samtidig er det også av regionale og lokale hensyn helt avgjørende å forbedre den alvorlige situasjonen for kollektivtrafikken, syklistene og næringstransporten.

Grønn mobilitet

E18-utbyggingen er ingen satsing på privatbilisme, men en satsing på miljøvennlig transport, bedre lokalmiljø og grønn byutvikling i Oslo-regionen.

Byggingen av ny E18 handler om å tilrettelegge for grønn mobilitet!

Togtilbudet i Oslo-regionen fungerer brukbart. Bussene, som står for halvparten av kollektivreisene på strekningen, forsinkes av endeløse bilkøer i rushtiden.

Vi trenger pålitelige fremkomstmidler for å endre reisevaner.

Ny E18 er planlagt med egen bussvei som i betydelig grad vil bedre denne trøstesløse situasjonen. Hovedsykkelveien langs ny E18 blir også svært viktig. Mange flere enn i dag vil da kunne kombinere bruken av sykkel og tog / buss.

Vi, som store nasjonale boligbyggere, gjør alt vi kan for å tilrettelegge for at våre boligkjøpere skal velge sykkel, buss og tog fremfor privatbil – men våre tiltak får liten effekt hvis bussen forsinkes på grunn av kø, og sykkelveien i tillegg er uoversiktlig og farlig.

Må sikre rask behandling

Det er til nasjonens beste at E18 nå blir gjennomført i henhold til vedtatte planer.

Daglig kjører det nærmere 100.000 biler på denne overbelastede veien. E18 mellom Asker og Oslo er den mest trafikkerte og forurensende veien i Norge, og den trafikale flaskehalsen påfører næringslivet store tap.

Utbedringen av den tåler ikke flere forsinkelser eller mer usikkerhet.

Ordførerne i Asker og Bærum påpeker i Aftenposten-innlegget at det i årets statsbudsjett ikke er nok penger til å fortsette detaljprosjektering og sikre innløsning av eiendommer mellom Lysaker og Ramstadsletta. Manglende finansiering kan i verste fall føre til forsinkelser av E18-utbyggingen med ett-to år.

Vi slutter oss til ordførernes oppfordring om at regjeringen nå må sikre en rask behandling av denne finansieringen i Stortinget.

